Nube de Palabras

Reitera: México no pagará ningún muro

"No me he beneficiado del gobierno": Beltrán AFN POLÍTICO *.- "El gobernador atiende en su oficina": Kiko *.- Buscan a "miss bala" en Tijuana para película *.- Insisten en que hay "infiltrados" de Morena *.- La Universidad niega privatización de servicios Dora Elena Cortés afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 24 DE ENERO DE 2017 (AFN).- ¿Que creen? Y perdone don Fernando Beltrán que lo diga de esta forma (porque de lo contrario nos mata la "cura") hoy nos visitó en AFN ¡el primer compadre del Estado! ...

Se llena Presa de Ensenada ENSENADA BC 25 DE ENERO DE 2017 (AFN).- Debido al alto nivel de agua que presenta la presa Emilio López Zamora, el 22 Ayuntamiento a través de la Dirección de Protección Civil aconseja a la población no acercarse al bordo de la misma para evitar cualquier accidente, informó Jaime Nieto de María y Campos, director de la dependencia. Indicó que se exhorta a la población a tomar medidas preventivas en esta área, debido a que la presa contiene por el momento hasta tres millones de metros cúbicos. Explicó que la presa contiene el flujo de la ... Dos hombres mueren tras ser baleados *.- Video en vivo por Facebook *.- Uno era empleado de confianza de Bomberos TIJUANA BC 25 DE ENERO DE 2017 (AFN).- Un elemento del cuerpo de Bomberos y un menor de edad fallecieron la tarde de hoy cuando fueron atacados a balazos mientras se encontraban en la avenida Miguel Alemán de Infonavit Presidentes, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. De acuerdo a los primeros reportes, una de las víctimas, que aún se encontraba con vida murió mientras era trasladado por la Cruz Roja hacia un hospital de la localidad, a decir ...

"EU se lo pierde": Pickett Corona • Trump hace lo correcto, nosotros debemos hacer lo propio, dice • México debe apostarle al consumo interno y otros mercados • “Mientras unos lloran otros venden pañuelos, hay que producir pañuelos” TIJUANA BC 25 DE ENERO DE 2017 (AFN). – Al adoptar una política económica proteccionista, el presidente norteamericano Donald Trump hace lo correcto pensando en sus conciudadanos y nosotros debemos hacer lo mismo”, aseguró el consultor fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona, luego de afirmar que en ese ... "La lucha apenas comienza" *.- Irresponsable decisión de privatizar sin consultar, dijo *.- La privatización ya había iniciado antes de la Ley abrogada TIJUANA BC 25 DE ENERO DE 2017 (AFN). – La privatización de la operación del agua en Baja California arrancó mucho antes de la Ley estatal del Agua, e irresponsablemente los poderes ejecutivo y legislativo aprobaron ese proceso sin informar ni consultar a la población, y la abrogación de esta apenas fue solo un paso, afirmó Erika Santana, presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco. Por eso, en ...

Dólar podría alcanzar los 25 pesos TIJUANA BC 25 DE ENERO DE 2017 (AFN).- La alerta de que el tipo de cambio alcance los 25 pesos continúa vigente. especialmente en el momento en el que está por determinarse el rumbo del Tratado de Libre Comercio (TLC), advirtió el presidente de Centros Cambiarios de Tijuana, Carlos Leos Martínez. En atención a medios, reveló que actualmente se ha tenido un comportamiento favorable, al recuperar en tres sesiones alrededor del 2% del valor respecto a la moneda americana, manteniéndose en 21.30 cuando en semanas pasados alcanzó los 21.98 ... Este 27 pagará SEE 95 mdp a interinos TIJUANA BC 25 DE ENERO DE 2017 (AFN).- Un total de 95 millones de pesos pagará el Sistema Educativo Estatal (SEE) a maestros interinos, el viernes 27 de enero, cubriendo alrededor del 95% de los sueldos pendientes de pago de agosto a diciembre del 2016. Luis Armando Carrasco, Subsecretario de Planeación y Administración del SEE informó que actualmente trabajan en Mexicali para definir los procedimientos para la entrega de los pagos. “Son alrededor de 95 millones de pesos, más de tres mil trámites que traíamos en proceso de agosto a ...