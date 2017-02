Nube de Palabras

Manifestaciones detuvieron "gasolinazo" TIJUANA BC 3 DE FEBRERO DE 2017 (AFN).- El doctor fiscal Adolfo Solís Farías consideró que el Gobierno Federal decidió no llevar a cabo el segundo "gasolinazo" contemplado para el 4 de febrero debido a la presión social de las manifestaciones que se han registrado en el país, además de que no existen elementos para hacerlo. En entrevista Solís Farías dijo que actualmente llevan registradas más de 10 mil firmas en el amparo que están preparando en contra del alza del combustible, a las firmas mencionadas aún no se le suman los ...

Esperan responda CFE por cables caídos TIJUANA BC 3 DE FEBRERO 2017 (AFN).- Vecinos del fraccionamiento Infonavit Lomas del Porvenir presentaron una denuncia ante Agencia Fronteriza de Noticias, ante lo que consideran una negligencia de la Comisión Federal de Electricidad. Desde el día lunes 30 de enero -comentan los afectados- han presentado varios reportes por la caída de cables que conducen electricidad, sobre la calle Cuitlahuac en el Fraccionamiento Las Palmeras. Explicaron los denunciantes que los cables cayeron sobre un camión urbano el cual se encuentra ...