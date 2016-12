Comparten casa Beltrán y Torres

AFN POLÍTICO *.- Las amistades y los negocios

*.- AFN develó negociación de Beltrán

*.- La revisión del Orfis a Admicarga

*.- Ronda el “fantasma” de una renuncia DORA ELENA CORTÉS

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 23 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- ¿Comparten casa Fernando Beltrán y Luis Torres Santillán? Probablemente lo más correcto es decir que ambos “célebres” personajes comparten dirección de una residencia en Coronado Cays, esa lujosa zona habitacional preferida, por muchos años, de los mexicanos, y particularmente de los fronterizos, que se ubica a pocos kilómetros al norte de la línea divisoria, allá en el condado de San Diego California. Según datos que fueron comentados al reportero del barrio, hay una residencia en ese lugar que quienes son habituales por esos sitios conocen como “la casa de Fernando Beltrán”. Y Fernando Beltrán, recordarán ustedes que es el “primer compadre del Estado” por su cercanía y total influencia sobre el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Pues bien, dicen quienes saben que el promotor de box, y de unos años a la fecha exitoso empresario en la entidad, tiene un teléfono ligado al 9 Sandpiper Strand en Coronado y “coincidentemente” Luis Torres Santillán está vinculado también a esta misma dirección a través de la compañía Towers Trading. Pero aquí viene algo todavía más interesante: como dueña de esta casa aparece Silvia M. de Fernández, que algunos mal pensados le dicen al del barrio que podría ser Silvia Margáin de Fernández, madre de otro -hasta hace poco- exitoso empresario, de nombre Mauricio Fernández Margáin. En datos obtenidos por AFN, Mauricio Fernández tenía su residencia en Coronado, junto con su esposa Elsa Lourdes Ruiz Bours, según se establece en un documento de la Corte de Apelaciones de Arizona, División Dos, en la que los hasta antes de eso, esposos, peleaban por la custodia de su única hija, según el documento No. 2 CA-CV 2015-0067, decidido en abril 22 de 2016. Ahora se preguntarán ¿qué tiene que ver aquí Mauricio Fernández? Según los informantes del reportero del barrio, éste, que ha sido también concesionario de la Ford en Tijuana, cayó en una fuerte crisis económica, que estaba llevando a la quiebra a su “Centro Comercial “Galerías” que se ubica en La Mesa, sin embargo aseguran que Fernando Beltrán lo “rescató” haciendo una importante inyección de recursos en ese proyecto. La dirección que vincula a Torres con esa residencia aparece en documentos oficiales obtenidos por AFN, en los que se establece que el Regidor panista del ayuntamiento de Tijuana es representante de la empresa Towers Trading and Transport Inc., con un domicilio para recibir correspondencia en el 644 E. San Ysidro Blvd. Ste. C en San Ysidro California.



*.- Las amistades y los negocios Fernando Beltrán y Mauricio Fernández, comparten además otro factor en común: que han sido, y siguen siendo empresarios “consentidos” de las administraciones panistas. Mauricio Fernández obtuvo importantes beneficios, según dicen, en la administración municipal del ahora diputado Federal Jorge Ramos Hernández, con quien comparte amistad “desde su juventud”, diría una crónica periodística, en tanto que con Fernando Beltrán estableció vínculos, ya siendo un político reconocido. De hecho en AFN informamos en la campaña Federal en la que Jorge Ramos obtuvo la candidatura, que pese a que tenía una mayoría abrumadora de panistas de su lado, estaba prácticamente “vetado” por el ahora gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pero esto cambió cuando Fernando Beltrán abogó por que se le diera la candidatura al ex presidente municipal, lo cual surtió mayor resultado que la amenaza de Ramos de volver a buscar la alcaldía de Tijuana, si se le vetaba en sus intenciones. Según una nota periodística de Sergio Anzures, publicada el 11 de septiembre de 2007, los empresarios Mauricio Fernández Margáin y Fernando Beltrán, serían amigos del -en ese entonces- alcalde electo, el primero desde la juventud y el segundo “de algunos años a la fecha”. El reportero de El Mexicano, en esa misma nota publicada en su Portal, aseguró también que “ambos apoyaron económicamente su campaña externa, y que el promotor boxístico le presentó a Jorge Ramos, al político, empresario, boxeador y actor Jorge Kawaghi “que en la segunda parte de la campaña entabló una amistad con el candidato a alcalde y apoyó varios eventos a través del PANAL, partido con el que formó alianza el PAN en Baja California”. También habla del empresario gasolinero Dimas Campos Santiesteban, de quien dice que “acercó a deportistas y gente de dinero a Jorge Ramos Hernández, y se la jugó con él a pesar de las amenazas del gobierno municipal priísta de retirarlo de la presidencia de la Comisión de Box y Lucha”. http://www.el-mexicano.com.mx/imprime-noticia/244601 Ya en esta administración de Kiko Vega, en AFN revelamos cómo hicieron a un lado a Campos Santiesteban para hacerse de la concesión que tenía de la “Vía Corta” del ferrocarril Tijuana-Tecate. *.- AFN develó negociación de Beltrán Durante la reciente entrevista que se hizo al gobernador del Estado en torno a la detención del Regidor panista Luis Torres Santillán, Kiko Vega habló acerca de la “concesión” que se le dio a Fernando Beltrán sobre la “Vía Corta” del ferrocarril Tijuana-Tecate y en apariencia “poniéndose el huarache antes de espinarse” Vega dijo que dicha concesión se le dio de manera legal al señalado, antes de que llegara a esta administración: “Cuando yo llegué ya estaba otorgada”, y se trató nada más de una concesión ya aprobada que él puso a trabajar”, dijo de manera textual el gobernante, y es que parece, comentaron al del barrio, que el tema de esta concesión sería parte de las investigaciones que llevan a cabo autoridades estadounidenses. http://www.afntijuana.info/informacion_general/65799_pide_kiko_que_se_investigue_en_mexico De hecho fuimos en AFN, donde primero revelamos la participación de Beltrán en este negocio y lo hicimos a través de los servicios de nuestro reportero del barrio, y luego lo confirmamos cuando en la columna del 16 de septiembre de 2014 hablamos acerca de la inversión que Vega de Lamadrid anunció para poner en marcha “las acciones de modernización y rehabilitación de la llamada Vía Corta en Tijuana y Tecate. En ese entonces hicimos saber que se inyectaría con recursos públicos que sumaban 200 millones de pesos el ambicioso proyecto que encabezaban el director general de Admicarga, Juan Rivera Medellín y Fernando Beltrán, presidente del Consejo de Administración de Baja California Railroad Inc. Comentamos de igual forma los datos que teníamos en el sentido de que el empresario gasolinero -y aquí aparece otra vez- Dimas Campos le “vendió” su parte a Beltrán, por una serie de problemas que la empresa estaba sufriendo. El 20 de septiembre de 2014 señalamos que cuando llegó la administración de Kiko Vega, el gobernador se percató del potencial que tenía esta llamada Vía Corta, con base a los hallazgos que el Orfis hizo al auditar Admicarga que en ese entonces era explotado por el empresario Dimas Campos y el ex candidato a la alcaldía Alejandro Monraz Sustaita, quien tenía a uno de sus hermanos al frente de esa empresa. Por eso se decidió ofrecerle la concesión a Cástulo Beltrán, hermano de Fernando, y para esto “convencieron” a Campos de la “necesidad” de retirarse de la dirección de Baja California Railroad, lo cual aceptó consciente de las consecuencias legales que podría traerle el resultado de una auditoría. De esta forma quedó al frente Cástulo Beltrán, quien pidió a su hermano Fernando, que acordara con Campos, los términos del traspaso del negocio. Consumado esto quedó al frente de la empresa Juan Rivera Medellín, del que se dice que también es compadre del gobernador, y que además trabajó algún tiempo en el Poder Judicial del Estado, de donde lo retiró la presidenta María Esther Rentería, ya que se hablaba de una falsificación de documentos oficiales para sustentar su carrera como profesionista. Ese papel “rebotó” en la Dirección General de Profesionista de la Secretaría de Educación Pública, por lo que lo obligaron a renunciar. http://www.afntijuana.info/afn_politico/31898_y_siguen_los_alegres_bohemios *.- La revisión del Orfis a Admicarga En nuestras publicaciones hicimos saber que el Congreso del Estado, través de su Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) investigó previo a la llegada de la administración kikista, a la empresa Admicarga y las operaciones realizadas por la compañía. Hablamos de una serie de presumibles irregularidades que existían en esta operación. Dijimos que para concesionar el servicio de mantenimiento de esta Vía Corta a Admicarga “no se realizó ninguna licitación” y que tan sólo existía la autorización de la Junta de Gobierno para que el director de dicha entidad celebrara en ese año, un contrato de servicio de apoyo técnico y operativo, para la operación y explotación de esta Vía. De igual forma referimos que en la Junta de Gobierno de Admicarga, celebrada el 9 de mayo de 2012, en la que se autorizó esa contratación, no se presentaron los integrantes titulares ni fueron designados suplentes, mediante oficio, como debió hacerse para que fuera válido. Señalamos que con la contratación de esta empresa se violentó el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera que establece que las actividades económicas y sociales relativas al transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, están reservados de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros. Informamos que Admicarga debió ganar 35 millones de pesos, de los cuales sólo registró 8.9 millones, en tanto que el resto que sumaban 26.1 millones de pesos fueron facturados directamente por la empresa estadounidense para pagar sus adeudos por mantenimiento de la Vía. De igual forma advertimos que Admicarga no se cercioró de la capacidad financiera y técnica de esa empresa, la cual no exhibió estados financieros mediante los que se determinó el porcentaje de distribución de utilidades, que fueron de 93% para la empresa y un 7% para la paraestatal. Esto último, referimos que resultaba contrario al esquema que se tuvo hasta el ejercicio 2011 con la empresa “Carrizo George Railway Inc” resultando con esto, en que la entidad oficial debería pagar 125 millones 703 mil 580 pesos de más, en el plazo forzoso de 30 años, por el cual se hizo el contrato. Comentamos que ese plazo forzoso de tres décadas, contraviene la legislación en la materia, en cuanto a que Admicarga estaba impedida a contratar por más de un ejercicio fiscal, sin su debida justificación, al margen de que el plazo pactado excedía a los 18 años y ocho meses que le restaban a la empresa, con derecho de exclusividad de la Vía. Y todavía hay más, comentamos: Admicarga dejó de retener y enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un importe de 1 millón 476 mil 158 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y que además no se registraron los costos de reparaciones y mantenimiento, en el capítulo 600000 Inversión en Obra Pública, por un valor aproximado de 4 millones 327 mil 535 pesos. De hecho revelamos que el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado (Orfis) realizó la inspección física y que no le fue posible constatar en su totalidad las cantidades contempladas, al mismo tiempo que determinó que la unidad de medida es incongruente. Finalmente advertimos que para ese entonces todavía existía una cuenta por pagar de 1 millón 870 mil 516, con la empresa contratada para el ejercicio 2011, la cual podía demandar por esto a la entidad oficial “por incumplimiento”. Y todo esto en México. http://www.afntijuana.info/afn_politico/31757_irregular_contratacion_de_railroad_inc



https://www.youtube.com/watch?v=kqw3orD543o *.- Ronda el “fantasma” de una renuncia De un par de días a la fecha, hemos recibido informes en el sentido de que de la dirección de imagen del gobierno del Estado, han desaparecido fotografías, documentos y enseres personales del titular Jorge Cornejo Manzo, lo que ha hecho pensar a algunos que ya es inminente su renuncia. Inclusive este día recibimos un comentario muy contundente, en el sentido de que el ex reportero, denunciado por más de un centenar de periodistas de Baja California, ya habría elaborado y presentado esa renuncia, aunque no pudieron establecer a partir de qué fecha se haría efectiva, si esto es real. Al respecto, una fuente oficial nos respondió que hasta el momento no se tiene presentada esa renuncia de manera formal, por lo que no podía confirmar estas versiones que hicieron llegar a la Agencia Fronteriza de Noticias. Hay quienes comentan que sí podría existir ya ese documento, pero que muy probablemente se haría efectivo a partir de los primeros días del año 2017. Y es que dicen que dentro del gobierno del Estado ya hay una mayoría que coincide en que son más los daños que los beneficios que les genera esta presencia, sobre todo al Ejecutivo, quien está pasando por los momentos más difíciles de su administración, consecuencia de los confusos -y algunos dicen desaseados- negocios que ha hecho de manera directa y por interpósitas personas. Jorge Cornejo Manzo fue acusado desde el pasado 2 de noviembre de este año de pretender iniciar una más de sus acostumbradas “campañas negras” en contra de periodistas: la compañera Adela Navarro Bello co-directora del semanario Zeta, y una servidora, por comentarios, opiniones y revelaciones como las anteriores, que no les han resultado muy simpáticas que digamos. El movimiento de descontento en contra del encargado de imagen del gobernador, creció potencialmente en el término de un mes, al grado tal que la segunda carta difundida fue firmada por 101 trabajadores de los medios. Se sabe que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid dio la consigna a su Secretario General Francisco Rueda Gómez de solucionar este conflicto, que lo llevó a aparecer en medios nacionales y extranjeros. PD.- Cuando escribí por vez primera acerca de la influencia y poderío de Fernando Beltrán Rendón recibí comentarios de algunas personas advirtiendo que “me cuidara”, porque -decían- que “nadie” se metía con él, ni lo mencionaba porque “además de poderoso, era peligroso hacerlo”, afirmaban, sin embargo debo reconocer que en ningún momento Beltrán Rendón ni sus cercanos, hicieron alguna llamada o intentaron algo, pese a que también lo bautizamos como “el primer compadre del Estado”. PD1.- El 30 de junio de 2014, cuando comentábamos los términos pactados para la instalación del CRIT aquí en Tijuana, señalamos que Fernando Beltrán tenía un terreno de 802,000 m² que le había gustado a la primera dama Brenda Ruacho de Vega para instalar ahí el hospital, sin embargo el empresario se les estaba “escondiendo”, según dejó por escrito la esposa del gobernador. En un documento interno refería que Beltrán “se ha hecho el perdedizo” ya que les daba muchas evasivas, y en una ocasión les dijo que estaba en la Ciudad de México, y luego de plano se les perdió. http://www.afntijuana.info/afn_politico/29030_crit_la_entrega_total PD2.- Dicen que allá por Cumbres, en una de esas residencias súper lujosas que ven desde lo alto al resto de los mortales, se celebró una fiesta de fin de año, todavía que se puede sonreír y disfrutar y según las malas pero muy malas lenguas, se habría gastado la friolera de 90 mil dólares. ¿Será? PD3.- Y una pregunta capciosa del capcioso del reportero del barrio, ¿Quién recibió de regalo de navidad un Rolex de 25 mil dólares y quién se maravilló con un bolso Chanel de 3,500 dólares? PD4.- ¡Que alguien me explique! ¿Qué significa que Gabriel González Celestino, quien se presenta como presidente del Comité Ciudadano de Procuración de Justicia de Baja California, y militante panista se haya presentado en el Centro de Gobierno para entregar “engomados” para propietarios de “carros chocolate”? Y ¿Qué significa que le haya agradecido todo su apoyo a las autoridades blanquiazules? PD5.- González Celestino aseguró que con esos “engomados” la autoridad no podrá detener a los propietarios de vehículos irregulares para quitarles la unidad, además de que afirmó que el mismo pegoste les garantizará ser los primeros beneficiados de un programa de regularización, que tal parece que anunció en lugar del Gobierno del Estado. PD6. González Celestino ¿habrá logrado en la “concesión” en este gobierno panista para sustituir a ANAPROMEX y ONAPAFA?