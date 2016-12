Pide Kiko que se investigue en México

*.- Desconoce Kiko la relación con Beltrán

*.- “Quien dice que se privatiza el agua miente”, afirma TIJUANA BC 21 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado, pidió esta mañana que también en México se investigue al Regidor Luis Torres Santillán, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, además de que dijo desconocer la relación comercial que pudieran tener el propio regidor y el empresario Fernando Beltrán, al ser entrevistado por reporteros. El ejecutivo del Estado manifestó al responder que es muy difícil a su vez en este y en otros temas opinar sin conocimiento, pero también dijo que quizá sea una relación “entre familiares” pero, reiteró que “realmente” no lo sabe. Sobre la detención del regidor, Vega de Lamadrid refirió que la persona (Luis Torres Santillán) fue detenida por una autoridad, y será ésta quien determinará su responsabilidad, y una vez que se determine “todos sabremos” (qué fue lo que sucedió). Agregó el mandatario estatal que éste y muchos otros temas se deberían dejar a las autoridades correspondientes para que los resuelvan, ya que “en su momento a todos nos dejarán muy claro si hay algún punto de responsabilidad”, y si la hay, dijo, se tiene que proceder, pero si no la hay “también tendremos que saberlo”.

Por otra parte aclaró también que la concesión que tiene actualmente Beltrán con Gobierno del Estado para la explotación de la Via Corta del Ferrocarril Tijuana-Tecatea través de la empresa Baja California Railroad Inc, no la otorgó él, porque “cuando yo llegué ya estaba otorgada”, y se trató nada más de una concesión ya aprobada que él puso a trabajar, dijo. Agregó que ya existía la concesión pero estaba “paralizada”, y que ahora funciona, y lo que espera es que funcione, destacó que “las cosas se hacen por quienes están ahí, además con quienes tienen interés de hacerlas, porque a su vez proponen y resuelven en lo general”. “Entonces que se hagan las investigaciones que sean necesarias y se juzgue lo que sea necesario, nosotros manejamos una página de transparencia y todo lo que alguien necesita saber es cuestión de consultarlo y si no hay que preguntarlo y yo se los trataré de contestar de la mejor manera y con la verdad”, puntualizó. *.- “Quien dice que se privatiza el agua miente” En otro tema, Vega de Lamadrid refirió que en cuanto a la aprobación de la Ley del Agua “quien dice que se privatizará miente, porque el agua no se puede privatizar”, por lo tanto, aclaró que lo que están haciendo en ese sentido es “de manera responsable fortaleciendo nuestro estado” para que todos tengan agua en sus casas. Agregó que desde 1969 no había una reforma “importante” a la Ley del Agua, además que hace ocho años que la tarifa esta inamovible, por lo tanto, dijo, “si nosotros revisamos lo sucedido en esos ocho años nos vamos a dar cuenta que hay factores muy importantes, sobre todo económicos, que inciden fuertemente en el costo del agua y sus condiciones”. Vega de Lamadrid refirió que es por ello que era importante metropolizarla, ya que es la tendencia que hay en otros estados y “esa es la ruta”, dijo, además de la recomendación a seguir que les ha dado la Comisión Nacional del Agua (CNA). Comentó el mandatario estatal que ello es para que aparte de administrar mucho mejor el suministro del agua, se pueda tener acceso a fondos no solo nacionales, sino también internacionales, y así fortalecer las condiciones y tener la manera y la forma de renegociar los créditos que por años las comisiones han tenido en las mejores condiciones. Lo importante de todo esto es el servicio, explicó el gobernador, que Baja California tenga agua y se siga construyendo “un estado competitivo”, en el que “no nos falte el agua y en el que a pesar de 120 años de la peor sequía podamos estar seguros que eso no va a ser un inhibidor de la vida personal del ser humano pero tampoco un inhibidor de la economía de Baja California”.