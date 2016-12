Los rincones del Corredor Artesanal Popotla

TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- A solo 1.5 kilómetros adelante de Rosarito, yendo hacia Ensenada se hubica el Corredor Artesanal Popotla, distrito que pertenece a Playas de Rosarito, pero que poco a poco va ganando un lugar como espacio gastronómico y artesanal. Agencia Fronteriza de Noticias realizó un recorrido para conocer parte de la oferta a la que pueden acceder tanto residentes como visitantes del estado de Baja California. La artesanía de México en Alex Curios. Rafael Crostwhite recuerda que su abuelo comentaba que cuando instalaron la tienda de artesanías solo existía en el poblado, además de ellos: el hotel Rosarito Beach y el complejo turístico Rene´s. "Los turistas que nos visitaban compraban, sobre todo, cestería, macetas y sillas, no existía la oferta de artesanía que de todas partes de México se comercializan ahora", comentó Crostwhite, quien en su tienda ofrece: espejos, cruces, jarrones, lámparas, catrinas, vasos, platos y un sinfín de objetos provenientes de Guanajuato, Zacatecas, Estado de México y Jalisco. Alex Curios es una tienda llena de color y texturas que pueden combinar con cualquier casa o comercio, por lo que su propietario invitó a la ciudadanía a que los visite y constate la belleza del trabajo de los artesanos mexicanos. "Cada año visitamos el interior de la república y nos percatamos de lo creativo que es el artesano, siempre innovando, ahorita, ahorita el latón trabajado en Guanajuato es de lo más novedoso". Ubicado en el #3147 Carretera libre Tijuana-Ensenada, "Alex Curios" es la tienda que más años tiene en Playas de Rosarito ofreciendo la artesanía mexicana que tanto al público mexicano y extranjero. Entre Azulejos y Catrinas. Recorriendo el blvd. Artesanal, otra tienda que llama la atención es Azulejos Mx, de Alejandra Hernández. Con 15 años en Popotla inició con la venta de azulejo desde que sus clientes le solicitaban este para la decoración de sus casas: diseñadores, constructoras e incluso personas que se dedican a la venta de azulejo prefiere este lugar para adquirir el azulejo proveniente de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Pero no solo vende los azulejos que se utilizan en los baños y cocinas, Alejandra ofrece Catrinas, tanto en el solicitado azulejo, tazas o figuras. "Las catrinas de bulto son obra de Gerardo García, artesano que ha enviado piezas al Vaticano. Mucha gente conoce el trabajo y sabe el valor que tiene no solo elaborarla, sino el traerla desde allá sin ningún daño. Estas piezas son únicas y frágiles". Además de las catrinas y azulejos de variados diseños, Alejandra ofrece originales piezas de talavera o cerámica, entre ellas macetas con forma de bota vaquera, que son muy solicitadas. Las esculturas gigantes de Popotla. El corredor Popotla es un espacio de arte para todos los gustos y presupuestos, aunque la artesanía no es originaria, en su mayoría de Baja California, si hay artesanos que han llevado su trabajo a otras dimensiones, como las grandes esculturas de herrería, de Javier Martínez, quien desde hace 35 años y ahora junto a su familia, creo las figuras gigantescas de dragones, caballos y personajes míticos que vemos en algunas otras herrerías del lugar. Originario de la ciudad de México y escultor con carrera trunca, Javier Martínez es experto en la herrería, así como en la escultura en mármol o granito. Desde piezas monumentales que adornan hoteles o jardines hasta bisagras con diseños originales se encuentran en el taller, entrando el año tendrá ya una galería en Playas de Rosarito. Javier Martínez ha formado a sus hijos en este trabajo y la obra de su hijo Luis ya ha tomado renombre: sobre todo la que confecciona en granito o mármol, en alto o bajo relieve. "Mes y medio de trabajo por 6 horas diarias, estas pieza se trabaja a puro cincel, trabajo que despierta pasión y cariño". La obra de Javier y Luis Martínez la encuentra en el 40.2 de la carretera Libre Tijuana- Ensenada, en Martínez Arts. Muebles rústicos, a la medida del cliente. El mueble rústico, que tanta fama le ha dado a Popotla, es trabajado en Casa Rústica, por su propietario Antonio Ríos: A los mexicanos les gusta este tipo de mueble ya que la nostalgia por el pasado es un criterio que valoran, dijo a Agencia Fronteriza de Noticias. Cualquier tipo de mueble, sillas, comedores, recámaras, puertas, vitrinas, cualquier tipo de mueble en cualquier tipo de madera, con estilos californianos o mexicanos, la gente viene con sus diseños. Un mueble rústico, dijo Ríos, deja de serlo cuando su terminado es más fino, donde no deja ver nudos, las aberturas, en el que no está escondido la veta de la madera. "La carpintería la hacemos desde que la madera está virgen, vivir el proceso de fabricación me da mucha satisfacción, así como verlos en casas o comercios de aquí o del extranjero". Ríos comentó que la madera es una gran opción para los muebles, siempre se pueden conservar, sacar los golpes, volverlos a lijar y quedan como nuevos, expresó. De acuerdo a Ríos, una casa que huele a madera es una casa cálida, acogedora, por lo que invitó al público a que revisen su catálogo en www. casarústicarosarito.com o los visiten en el Km 28. 5 de la carretera libre Tijuana-Ensenada.