Este es el plan de transformación de la Fepade

CIUDAD DE MÉXICO 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (La Silla Rota).- A tres meses de haber iniciado el proceso electoral 2018 y 45 días después de la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), 10 aspirantes a sucederle en el cargo presentaron un plan de fortalecimiento institucional para hacerle frente a la elección en puerta, en donde se renovarán más de 3 mil cargos de representación. Ante la Comisión de Justicia, comparecieron 10 de los 21 aspirantes a desempeñarse como titular de delitos electorales hasta noviembre de 2018, quienes además de defender la idoneidad de su posible nombramiento presentaron ejes de acción para enfrentar los retos que le esperan al nuevo fiscal. La Silla Rota reunió las propuestas más destacadas que presentaron los interesados en ocupar la titularidad de la Fiscalía que investiga, persigue y sanciona los delitos electorales. Héctor Marcos Díaz Santana Castaños abrió la ronda de comparecencias. Fue asesor en algunos proyectos de la Presidencia de la República, intentó en 2014 llegar a la Fepade y al INE. Durante su comparecencia enlistó ocho ejes de acción, entre ellos: --Procuración efectiva de la justicia penal Agilidad en la integración de carpetas de investigación, así como incremento en la efectividad de la judicialización y de las sentencias ante los diferentes tipos de delitos electorales. Además de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Suscribió el compromiso para que el 80% de las denuncias se puedan desahogar en un término de seis meses. --Prevención del delito La prevención a través del fomento a la cultura de la denuncia. Planteó una campaña en tiempos oficiales, para informar al ciudadano y garantizar su participación durante los procesos electorales. --Blindaje Electoral Pidió fortalecer la estrategia que desde 2003 se construyó en materia de blindaje electoral para incluir en este proceso a autoridades de municipios, estados, Federación, para evitar el uso de recursos públicos en los procesos electorales, al ser este uno de los delitos más comunes. Mario Enrique Velasco Torres de la Vega en 2014 compareció ante el Senado como uno de los 33 candidatos a la Fiscalía Anticorrupción, hoy al buscar la titularidad de Fepade sugirió: --Incrementar sanciones y penas Aumentar sanciones y penas por la comisión de delitos electorales al considerar que las sanciones vigentes no inhiben la comisión de los delitos electorales. Consideró que, al no ser considerados como graves, los delitos electorales no tienen un carácter inhibitorio y, por lo tanto, quienes se dedican a delinquir para provocar determinados resultados comiciales, pueden encontrarse incluso incentivados para su comisión. --Confidencialidad en procesos de investigación Mantener escrupulosamente el apego al debido proceso, teniendo en cuenta en todo momento, la confidencialidad que deben guardar las carpetas de investigación. --Capacitación e incentivos para trabajadores de Fepade Mayor capacitación a las policías federales ministeriales, para que las cadenas de custodia de las pruebas sean implacables desde el comienzo. Además de propiciar ante las instancias competentes, una retabulación de los salarios de los trabajadores de la FEPADE, para incentivar más al personal. --Operaciones encubiertas Diseñar operaciones encubiertas que sorprendan infraganti a los delincuentes electorales. Raúl Arroyo González ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, entre 2005 y 2009, guarda una cercana relación con Eduardo Osorio Chong, hermano del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong. Él presentó algunos objetivos sin explicar su ejecución. --Prevención de Delitos Electorales --Privilegiar la cultura de la denuncia --Blindaje electoral Omar Terrón Barranco jefe de Departamento del Consejo Técnico y Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM fue además agente de Ministerio Público del Distrito Federal. Una de sus propuestas fue: --Cartas de aceptación de resultados para candidatos Obligar a los precandidatos a que públicamente firmen cartas compromiso en donde reconozcan la pérdida de la elección, una vez que se hayan agotado las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes, siempre y cuando exista la transparencia adecuada para cada caso. Ricardo Suro Gutiérrez en 2014 fue nombrado Fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales de Jalisco, propuesto por el gobernador Aristóteles Sandoval. Es medio hermano del magistrado Ricardo Suro Esteves, cercano al padre del gobernador de Jalisco. Algunas de sus propuestas coinciden con las de otros candidatos: --Combate a la impunidad Combatir la impunidad a través de la debida integración de las carpetas de investigación de manera oportuna, pronta y eficaz. --Claridad en operación de programas sociales Transparentar y difundir las reglas de operación de cada uno de ellos y vigilarlos puntualmente en compañía también de las contralorías de los estados y de la Federación. --Colaboración entre instituciones y con sociedad civil Fortalecer las estrategias de vinculación a través de convenios de colaboración con autoridades administrativo-electorales, para formar parte de sus estrategias, tanto de capacitación como de comunicación. --Fomentar la cultura de la denuncia Karla Mendoza Morales ex asesora de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, propuso lo siguiente: --Prevención del delito Conocimiento y difusión de las conductas ilícitas electorales, para la prevención de ilícitos, con la participación de servidores públicos, el sector privado, las ONG´s, académicos, y sociedad en general. -- Calidad de la Investigación Mejorar la investigación de hechos delictivos con sustentos legales, soportes científicos que generen evidencias sólidas. La información y coordinación serán coadyuvantes de esta investigación consolidada. Corregir y solventar las posibles omisiones o faltas que se están teniendo en materia de calidad de investigación. Blanca Ivonne Olvera Lezama profesora y especialista en el tema de trata de personas. Presentó los siguientes objetivos: --Abatir rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación. Crear y enriquecer programas con metas y seguimiento para prevenir, perseguir y abatir delitos electorales observados por la Auditoría Superior de la Federación. --Fortalecer la capacitación Capacitación en el Sistema Nacional de Justicia Penal y protocolo nacional de primer respondiente, para el personal que integra la FEPADE. Capacitación externa y difusión en materia de delitos electorales con universidades, instituciones, secretarías y ONGS. Laura Angelina Borbolla Moreno quien trabajó en la PGR como fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, presentó entre otros ejes: -Coordinación con otras instituciones Coordinación con las autoridades de los Tres Niveles de Gobierno y del cumplimiento a los convenios, con respeto y con el resto de los operadores. Augusto José Isunza Padilla Ex fiscal de delitos electorales del Estado de México, nombrado en julio de 2014 a propuesta del Procurador General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien fue a su vez designado por el hoy ex gobernador Eruviel Ávila Villegas. Él enlistó entre sus propuestas: --Vigilar convenios de colaboración Dar secuencia y vigilar que los convenios de colaboración celebrados por la FEPADE con los distintos institutos y tribunales electorales, así como con los diferentes gobiernos de los estados y sus municipios, en materia de información, divulgación e intercambio de estrategias, se encuentren con plena vigencia y operatividad. --Estrechar comunicación con el INE Cercana comunicación con el Instituto Nacional Electoral, con el objeto de que la información fluya de manera oportuna, en especial con la Unidad de Fiscalización, y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; con el fin de agilizar denuncias por malos manejos de los dineros públicos en las diversas campañas.