Explosión no fue premeditada: Manzur

TULTEPEC 24 DE DICIEMBRE DE 2016 (La Silla Rota).- Ni el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Manzur, ni el fiscal general de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez, consideraron que la extorsión o la presencia del crimen organizado puedan ser causales de la explosión del mercado de pirotecnia de San Pablito. Luego de acompañar en un evento al Gobernador, Eruviel Ávila, los funcionarios manifestaron que no hay elementos para determinar ni siquiera como sospecha, la presencia de crimen organizado o de algún atentado. "No tengo hasta este momento dato alguno, o indicio alguno que me permita establecer siquiera como hipótesis el supuesto atentado al que se ha hecho referencia ni tampoco un tema de extorsión", aseguró. El miércoles pasado el Alcalde Armando Portuguez señaló que el mercado padecía extorsiones por parte del crimen organizado y que incluso podrían haber vendido mercancía ilegal al interior. Por separado, veladores del mercado confirmaron a LA SILLA ROTA que sí se daban hechos de extorsión por parte de hombres armados que llegaban en vehículos último modelo y se llevan paquetes de mercancía. Sin embargo, José Manzur Quiroga dijo desconocer antecedentes de ese tema. "Yo nunca he oído eso, lo leí hoy en la mañana en algún medio de comunicación, ustedes mismos escucharon aquí desde el punto de vista de las gentes que lo vivieron, que fue un terrible accidente". Respecto a que la explosión pueda obedecer a intereses inmobiliarios en el predio el secretario de gobierno también expresó que no hay sustento de esa versión. "El terreno es propiedad de ellos, no hay manera, el terreno está a nombre de la asociación de pirotécnicos yo no veo por ningún motivo que ninguno de los asociados tenga interés en venderlo. Yo creo que no hay que buscar más que esperar los peritajes, que haya pronunciamientos oficiales por parte de la PGR, de la fiscalia estatal, probablemente por la Secretaría de la Defensa, desde mi punto de vista fue un terrible accidente". Respecto al tiempo en el que se pudieran tener los resultados de los peritajes para determinar las causas de la explosión del martes, el fiscal Alejandro Gómez dijo que no hay fecha ni tiempo estimado ya que se requiere analizar todos los dictamenes periciales, las entrevistas, los documentos relativos a las autorizaciones del mercado, para establecer las hipótesis, líneas de investigación y eventualmente las causas.