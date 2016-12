Pavo, platillo preferido para Navidad

*.- En la mayor parte del mundo OAXACA DE JUÁREZ 24 DE DICIEMBRE DE 2016 (ADN sureste).- Pollos rellenos en Sudamérica, carne de res en Centroamérica, patos en Europa, pavos y romeritos en México y alces en el norte de América, entre Estados Unidos y Canadá, destacan entre los platillos que se preparan para celebrar la Nochebuena o Navidad. Así lo dio a conocer el chef mexicano Guillermo Mateos de la Mora, quien en entrevista con Notimex compartió un recorrido por las tradiciones culinarias navideñas en diferentes partes del mundo; desde platillos típicos y populares, hasta los más sofisticados y exóticos; diversidad para todos los paladares. De la Mora quien es instructor de Aspic Instituto Gastronómico, escuela de estilo europeo incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que lo que más se consume durante la festividad cristiana (Navidad) en la mayor parte del mundo es el pavo o guajolote en sus diferentes presentaciones. Destacó que esta ave originaria de Mesoamérica, es muy bien recibida en diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos que es más característico en su Día de Acción de Gracias, hasta en la cocina francesa, inglesa e italiana donde es preparado según las tradiciones de las regiones. “Tenemos un platillo que es muy tradicional tanto en Europa como en América y otros continentes que es pavo, cocinado de distintas maneras, varía en cada región, relleno acompañado por alguna salsa, casi siempre de características agridulces. “Es un platillo que se maneja en todas partes del mundo, por ejemplo en Centro América y Sudamérica se consume relleno; además también se preparan algunas carnes de res y de cerdo, rellenas o mechadas en sus propios jugos, en algunos casos con adobos a base de chiles”, dijo el chef para quien en esta región en Navidad se acostumbra a cenar tamales típicos, así como las famosas arepas hechas a base de maíz molido o harina de maíz pre-cocida. Asegura que el éxito del pavo en el mundo, radica en que se trata de un ave que junto con las gallinas, “son productos de los que más se han consumido de manera tradicional, pues llegaron entre el año 1600 y 1700 a diferentes partes del mundo. Este contenido ha sido publicado originalmente por ADNSURESTE.INFO, en la siguiente dirección: http://adnsureste.info/pavo-navideno-platillo-preferido-en-todo-el-mundo-0930-h/. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ADNSURESTE.INFO “Recordemos que se trata de un animal de Mesoamérica pero que ha tenido una gran aceptación. Nuestro guajolote es un digno representante de México en el mundo”, agregó. Pero no todo en la cena navideña es el pavo o guajolote, reveló, también se preparan platillos exóticos como el alce, que se da mucho en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. “Se come mucho en la parte norte del continente pegado con Canadá. Se prepara a manera estofado con sus propios jugos, lleva alguna cocción con vino tinto y se hace con unas castañas glaseadas, que no es más que un dulce de origen francés muy popular en Navidad y frutos secos como cerezas”, comentó. Afirmó que en esa pequeña región del continente, el alce, siendo un platillo raro para México, pero exótico y delicioso para los vecinos del norte, se acompaña con un vino caliente con especias, es el caso de azúcar, cascaras de limón, clavo y se bebe caliente. El chef, quien también ha participado en diferentes programas de radio y televisión mexicana, cuenta que en países como Inglaterra y Francia, a diferencia de lo que se piensa, también acostumbran comer pavo en Navidad. “En Francia, por ejemplo, se come relleno de castaña, no tan dulce como se da en México, pero si a base de embutidos”, dijo De la Mora, quien destacó que en los países nórdicos, se acostumbra comer preparaciones hechas con pescado, por ejemplo, salmón deshidratado y en algunos regiones pato, igual que en Polonia, donde se acompaña de frutos rojos. Por lo que hace en países asiáticos como Japón y China, aclaró que estas naciones no celebran la Navidad, porque ellos dan la bienvenida al Año Chino entre los meses de febrero o marzo. “La comida tiene que ver con la tradición y cultura de cada país. En México por ejemplo se tiene el platillo de los romeritos; en España el bacalao a la bizantina, los lomos mechados horneados o asados”, indicó. Finalmente, Guillermo de la Mora aseguró que “como la comida mexicana no hay dos, no por nada es Patrimonio Intangible y de gran importancia a nivel mundial”.