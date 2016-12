Empleados fronterizos de EU recibieron sobornos

CIUDAD DE MÉXICO 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (La Silla Rota).- En los últimos 10 años, cerca de 200 empleados y trabajadores por contrato del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) recibieron sobornos por un monto de casi 15 millones de dólares, lo que deja en entredicho su labor de proteger las fronteras en cumplimiento de las leyes migratorias, según una investigación del diario norteamericano The New York Times.



De acuerdo a los miles de registros de tribunales y documentos internos de agencias que revisó el rotativo estadounidense, estos sobornos se tradujeron en el paso de toneladas de drogas y miles de inmigrantes indocumentados hacia territorio de la Unión Americana.



Los empleados fronterizos han vendido ilegalmente documentos migratorios como son los permisos de residencia, además ingresaron a bases de datos de agencias de impartición de justicia para entregar información a los cárteles de la droga.



Sin embargo, la cifra de sobornos podría ser mayor ya que en varios casos los registros de los tribunales no llevan un conteo, además los hallazgos también contemplan regalos, viajes o dinero robado por los empleados fronterizos.



La mayor cantidad de sobornos, que ascienden a cerca de 11 millones de dólares, fueron para oficiales de la Patrulla Fronteriza y agentes aduanales, quienes enfrentan más directamente a cárteles y contrabandistas.



El resto del monto ha sido para empleados del DHS que se ocupan de hacer cumplir las leyes de inmigración o que otorgan beneficios de ciudadanía. También los que brindan seguridad para aviación.



James Tomsheck, ex director de asuntos internos en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), ha declarado que este tipo de problemas de corrupción se vinculan a programas inadecuados de reclutamiento de empleados.



Incluso señaló que las pruebas actuales no han sido suficientes para evitar miembros de cárteles sean contratados por la Patrulla Fronteriza.



Cabe recordar que una de las propuestas principales del presidente electo de EU, Donald Trump, tiene que ver con la seguridad fronteriza, por lo que tendrá que considerar los problemas internos que hay en el área.