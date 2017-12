Colocarán cámaras en el Centro

TIJUANA BC 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- Este mes quedarán instaladas alrededor de 40 cámaras de seguridad en la Zona Centro y en particular en la avenida Revolución, señaló Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). El líder empresarial señaló que los equipos tendrán tecnología de punta, como memoria, señal y otra serie de características, que estarán ubicadas en 32 puntos ya dispuestos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Se invertirán un millón y medio de pesos. “Pretendemos tener esto instalado antes de que termine el año, va a depender de la capacidad del proveedor de podernos surtir”, dijo. Por otro lado, destacó la intervención de la CANACO en el otorgamiento de botones de pánico en comercios, así como el fortalecimiento del equipamiento en las casetas móviles. Por otro lado, señaló que es necesario instrumentar una campaña para dignificar a los policías desde la CANACO, lo que podrá fortalecer las acciones de reclutamiento. El titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, dijo luego de una reunión con comerciantes que se espera contratar a 250 agentes antes de terminar el primer semestre de 2018. Sobre la depuración policiaca, Escobedo Carignan dijo que debe ser permanente, sin embargo, no está detectado que haya una crisis al interior de las corporaciones locales. Entre los meses de enero y octubre de este año se han registrado dos mil 481 robos con violencia a comercio, contra los mil 372 que tuvieron lugar en el mismo periodo del año pasado: mil 109 más. Lo anterior de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). No obstante, el presidente de CANACO manifestó que la inseguridad no ha afectado la actividad económica de la ciudad. Este martes, comerciantes del centro histórico reconocieron a alrededor de 20 elementos de la policía turística por haber reducido la incidencia en la zona hasta 85 por ciento en los últimos meses, utilizando insumos y bicicletas donados por los empresarios con quienes se mantienen en comunicación directa por medio de la red social Whats App. “Como policía tengo aproximadamente 27 años. Ha representado una satisfacción enorme porque he avanzado con respecto al mejoramiento de mis capacidades”, dijo José Frías, que destacó que han mejorado las condiciones de la corporación. Gabriela García, jefa de la sección turística de la Policía Municipal, destacó el equipo y los uniformes entregados, y que están en proceso mayores beneficios para los agentes. Por otro lado, la representante de los policías de esa sección explicó que “hasta ahora no tenemos reportes de robo, tenemos mayor presencia, nos dotaron de 26 oficiales hace dos meses”, agregó.