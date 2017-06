Sin solución el pago a maestros, paran labores

TIJUANA BC 6 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Un paro total de labores se realizó hoy en las escuelas del Sistema Educativo en todo el Estado, por parte de la sección 2 y 37 de la organización sindical de maestros, indicó Antonio Pedro Santos, coordinador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 37 en Tijuana, en respuesta a la insensibilidad -dijo- del gobierno por resolver el asunto del magisterio en Baja California. Refirió el coordinador que hoy los maestros están en las escuelas, con los padres de familia y sociedad en general, explicándoles cuál es la situación, y el jueves 8 tomarán las instalaciones del Sistema Educativo, debido la nula respuesta que el gobierno ha otorgado a sus trabajadores, en lo referente a lo que falta del pago a maestros interinos y el asunto de las jubilaciones. Como maestros, puntualizó, no podemos permitir que el trabajo se realice con un pago atrasado de 6 o 7 meses, o hasta un año en algunas ocasiones, los maestros también tenemos necesidades como son alimentación, medicina, entre otros, por tanto, pedimos la comprensión de los padres en este tema y exigimos del gobierno dé solución a lo que estamos viviendo los maestros de Baja California. No obstante, si la situación no se resuelve, explicó Pedro Santos, la instrucción de la Secretaria General, María Luisa Gutiérrez Santoyo, es de una suspensión de labores de manera indefinida. “No obstante, la responsabilidad primero de nosotros como maestros”;- la maestra ha dicho- que apela a que esto se resuelva antes de tomar esa decisión. En el magisterio, afirmó, “estamos preocupados por la calidad de la educación y hemos sido factor de cambio en esa situación, pero no podemos permitir que hoy en dia el estado de Baja California y la educación salgan con malos resultados”.