Dan marcha atrás a la Ley del Agua

*.- Abren proceso de desafuero contra Trini Vaca 14:30 horas.- TIJUANA BC 28 de DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Ante la amenaza de grupos de abogados de presentar recursos de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley del Agua, y tras de la advertencia del senador de la República Marco Antonio Blásquez Salinas en el sentido de que llevará el caso de los adictos ante esa máxima representación popular, el gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid anunció hace unos minutos que no promulgará la mencionada legislación. Por otra parte se dio a conocer que la propia fracción panista del Congreso local, anunció que iniciaría un proceso de desafuero en contra de su compañera de bancada Trini Vaca, ya que trascendió una conversación telefónica (que AFN publicará en unos minutos más) mediante la que se comprueba que la señalada acordó con los representantes del centro de rehabilitación “el Refugio”, un pago de $5000 pesos por enfrentar a los trabajadores burócratas que la madrugada del 20 de este mes escandalizaban dentro del edificio legislativo. El vocero del gobierno estatal Jorge Cornejo Manzo -que no ha renunciado como de manera intrigante -dice- afirman los periodistas- aseguró que Kiko Vega no publicaría en el Periódico Oficial del Estado, la nueva Ley que tanto trabajo costó a los diputados panistas aprobar en la madrugada, cuando refirió que podían estar durmiendo de manera tranquila y sin ser agredidos verbalmente y a botellazos. También comentó que las páginas publicitarias para hablar sobre las “bondades” de la nueva Ley, que pidió a Roberto Karlo López Páez publicar en algunos medios, ya quedan sin efecto, debido a que el gobernador no quisiera volver a salir de manera protagónica en el programa de Joaquín López Dóriga, a nivel nacional. Por lo que se refiere a la ahora legisladora panista y también ex comunicadora Trinidad Vaca, señaló que aunque reclamó el que ante estas circunstancias no le agradezcan su apoyo con los adictos, le hicieron notar sobre la necesidad de que “alguien” se sacrifique por “una causa superior”, sobre todo considerando que ella ni panista es. Y no obstante que la todavía Diputada amenazó con dar a conocer todo lo que ha podido saber desde que entró a la campaña apoyada por el blanquiazul, le indicaron que “alguien debe caer” para “aplicar todo el peso de la ley” por esta pifia cometida. De igual forma el vocero del Estado mandó un mensaje a los lectores de AFN, no en el sentido en el que imaginan, sino tan sólo recordando que: no te creas nada que veas, leas, escuches o te cuenten en este 28 de diciembre -a la hora que sea- porque es “Día de los Santos Inocentes”. Inocente palomita que te dejaste engañar…