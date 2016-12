UABC extiende Convocatoria de Becas

TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN). – La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) extiende la Convocatoria de Becas 2017-21, correspondiente a los pagos de inscripción y reinscripción, a los estudiantes de licenciatura de los tres campus universitarios que requieran apoyo económico. Para solicitar una beca debe ser alumno inscrito en alguno de los programas educativos de la universidad, contar con un promedio de calificaciones igual o superior a 80, acreditar que cursó sus estudios en el periodo anterior, reunir las condiciones socioeconómicas conforme a los criterios de elegibilidad establecidas por las autoridades universitarias, no contar con adeudos y cumplir con los requisitos específicos de cada tipo de beca. La convocatoria cuenta con opciones de becas reembolsables y no reembolsables. Existen de tres tipos y se distinguen porque el beneficiario se compromete a reintegrar a la UABC el monto recibido, ya sea al concluir el semestre o su carrera, en un periodo de gracia reglamentario. Las becas de este tipo son: Becas Crédito, Patrocinio y Prórroga, las cuales tiene requisitos específicos que deban cubrir los solicitantes. El periodo de solicitud de la primera es del 2 al 13 de enero de 2017, y para la recepción de documentos del 9 al 13 de enero; de la beca prórroga, el periodo de solicitud y recepción de documentos es del 9 al 19 del mismo mes. En las becas no reembolsables no existe el compromiso anterior y son: Beca por Promedio, Beca Mérito Escolar, Beca Deportiva y Beca Artística; las dos últimas tienen como periodo de solicitud del 2 al 13 de enero y recepción de documentos del 9 al 13 de enero de 2017. Se ofrece en la modalidad no reembolsable la Beca Compensación Modalidad Económica para los alumnos que colaboran en las unidades académicas, bibliotecas, laboratorios, talleres y demás instalaciones universitarias, auxiliando en actividades académicas o administrativas durante el ciclo escolar vigente. El periodo de solicitud y recepción de documentos es del 9 al 13 de enero. Se ofrece la Beca Fomento a las Ciencias Naturales y Exactas a los aspirantes a ingresar a la UABC, por su participación en concursos de las ciencias naturales y exactas a nivel nacional e internacional. Comprende la aportación económica para cubrir los gastos de inscripción al primer semestre de las siguientes carreras: Matemáticas Aplicadas, Biólogo y Físico. Los solicitantes deberán llenar la solicitud e imprimirla a través de las siguientes páginas electrónica https://alumnos.uabc.edu.mx Se les exhorta a solicitar la beca antes de que finalice el periodo de inscripción y reinscripción, ya que no habrá extensión del plazo para realizar los trámites. Para mayor información llamar a los teléfonos del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de cada campus. En Mexicali (686) 841-82-21, Tijuana (664) 979-7520, extensión 53206 y Ensenada (646)152-8207.