El desprecio de los "despreciables"

FOTO NOTA: Joebeth Terríquez TIJUANA B.C, 22 DE DICIEMBRE 2016 (AFN).- ”También existen niveles dentro del mundo de los que la sociedad considera como “despreciables”; aquellos no afortunados que viven el día a día sobreviviendo en las calles de la ciudad, mientras un ciudadano “de la calle” observa con desdén y desprecio a otro que comparte su estilo de vida pero en este caso, este otro individuo no está al tanto de cómo pasar un día como éstos, con pantalones cortos, calzado agujerado y sin insolación, una playera de verano y una sudadera que no lo ayudaría ni en la primavera, y en segundo plano nuestro amigo “despreciable” ya experimentado que por supuesto cuenta con su “kit” de supervivencia listo y a la mano, con su maleta ad hoc(bolsa negra) donde mantiene sus pertenencias al igual como su cambio de ropa bien seca, y que a su vez también (si el caso lo amerita) puede utilizar como impermeable, tiene a la mano su vaso con café listo y calientito y por si lo llegase a desear para ir a cualquier tienda y solo rellenarlo para que le salga más barato, al igual se preparó con calzado y una chamarra deportiva casual para poder pasar el frío y con estilo. Así es la vida en la jungla de la calle, con calor, lluvia, frío y todo; uno siempre debe estar preparado...