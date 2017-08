AFN POLÍTICO *.- Temeraria acusación contra Magistrada DORA ELENA CORTÉS

TIJUANA BC 6 DE AGOSTO DE 2017 (AFN).- ¿Quién es Víctor Hugo Álvarez Bórquez? Esa es la pregunta que ahora se hacen dentro del ayuntamiento de la ciudad, ya que sin tener ninguna posición oficial en el municipio que lo fundamente, es quien está llevando la batuta en las reuniones que realiza el llamado “Comité de Transparencia de las Luminarias” que determinó crear el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro para darle visos de legitimidad a su decisión de concesionar el servicio de alumbrado público en la ciudad. Y más se lo preguntan porque el hombre creyéndose con toda la autoridad se maneja como si fuera el propio alcalde, a grado tal que quienes integran este Comité están convencidos de que representa al munícipe, debido a que es quien “modera” las sesiones, calla a los integrantes del Comité cuando lo cree conveniente, y les habla a los regidores en un tono ofensivo y prepotente que francamente ya les cayó gordo. De hecho el Regidor del Partido Encuentro Social (PES) Manuel Rodríguez Monárrez, quien ya se ha convertido también en un dolor de cabeza para algunos integrantes del ayuntamiento y “simpatizantes”, publicó hace un par de días en su cuenta de Facebook un post en el que además de señalar este proceso como “amañado, prefabricado y prácticamente de mero trámite”, habló sobre la presencia y actitud de Álvarez Bórquez, al que dijo que incluso la priísta Julieta Aguilera Castro “le reviró el tono”, en referencia a que seguramente le contestó en la misma forma como éste les habla. En estos momentos no voy a entrar en las consideraciones que Rodríguez Monárrez hace sobre lo que pasa con ese Comité (lo haré más adelante) sino que me centraré en el caso de Víctor Hugo Álvarez Bórquez, del que en una sola frase se podría decir que nada tiene que estar haciendo ahí; sin embargo lo está, ya que tal parece que el alcalde gusta de involucrar en acciones de gobierno a personas cercanas a él, ya sea por lazos familiares o amistosos, aunque esto esté fuera de la ley. Sobre Álvarez Bórquez tan sólo se sabe hasta el momento que es coordinador de asesores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por lo que no se entiende el hecho de que esté interviniendo en un asunto oficial del gobierno municipal; en la reunión del pasado cuatro de este mes, según el mismo post del Regidor del PES el “convidado que no es de piedra” se empeñó en presionarlos para que remitieran sus propuestas por escrito, lo que el Regidor Rodríguez Monárrez consideró que se trata de un “juego de simulación”. El reportero del barrio habló al respecto con una voz autorizada del ayuntamiento para conocer el fundamento legal mediante el cual el señor Álvarez lleva la representación del Presidente municipal en esos delicados como importantes trabajos y éste aseguró que Álvarez de Bórquez no tiene la representatividad del alcalde, sino que tan sólo es un “facilitador” o “moderador” de los trabajos que hace ese Comité para llevarlos, según el programa que se ha establecido para tal caso. El representante de Gastélum Buenrostro, según se le dijo al del barrio, es el tesorero. El comité de luminarias en el municipio Sin embargo el del barrio también habló con un especialista en derecho para entender un poco más este caso y ver si la presencia de don Víctor Hugo es o no legal, sobre todo porque de entrada parece ser lo segundo. El especialista, en definitiva confirmó la ilegalidad de esta presencia, que podría llevar al final de los trabajos a que se invaliden los resultados y que se proceda contra las resoluciones del Comité porque adolecen precisamente de ilegalidad. Además afirmó que esto pudiera ser elemento de prueba para proceder también ante el Congreso del Estado contra el alcalde “por negligencia en el manejo y cuidado de los asuntos públicos”. En principio estableció claramente que la representación del alcalde no puede ser personal sino gubernamental, ya que eso lo señalan las leyes y reglamentos y que la diferencia entre el derecho público y el privado es que el primero permite a los ciudadanos acogerse aquello de que “lo que no está prohibido está permitido, sin embargo esta premisa no aplica para la autoridad la cual debe constreñirse totalmente a lo que la ley le permite. Sin embargo, lo más importante, delicado y grave en este sentido, es que según anotó el abogado consultado, en estos comités se tratan temas que involucran recursos financieros, inversión pública, y por ende se recibe información que solo puede tener como privilegio el funcionario público, facultado para esto, de lo contrario se cae en el delito de “tráfico de influencias”. Además un particular, que aquí sería el caso de Álvarez Bórquez, que por alguna razón obtenga información privilegiada puede estar sujeto a responsabilidades porque no tiene facultades para estar ahí, esto sin considerar el uso que pudiera darle a la información que por tal motivo obtenga en términos de inversión, costos y transacciones públicas. Y de hecho al estar ahí sin ninguna autoridad real, Álvarez Bórquez podría recibir o ya está obteniendo una información, que no sabemos cómo podría utilizar, esto sin conocer todavía la honestidad y calidad moral que pudiera tener. Además el asesor del gobernador de la entidad, con su participación en estos trabajos, al final de cuentas afectaría al propio Kiko Vega, quien a estas alturas no puede quitarse de encima las dudas y acusaciones que se hacen en el sentido de que está haciendo negocios con sus amigos, por lo que resulta muy riesgoso que alguien tan cercano al mandatario, sin ninguna representatividad legal dentro del ayuntamiento de Tijuana, posea información tan importante como es la de las condiciones que se establecerán para concesionar el servicio de alumbrado público en Tijuana. *.- Temeraria acusación contra Magistrada Javier Salas Espinoza De verdad temeraria resulta la acusación que hizo el director, de Vialidad y Transporte del gobierno municipal Javier Salas Espinoza en contra de la magistrada del Tribunal de Lo Contencioso Administrativo Flora Arguilez Robert al asegurar que beneficiada por un soborno, otorgó el recurso de suspensión temporal a favor de los integrantes del Gremio de Choferes Mexicanos dentro del juicio de amparo que interpusieron por las medidas aplicadas en su contra por parte del gobierno municipal. Según este funcionario, algunos de los taxistas le revelaron que el dirigente Óscar Morales Marrón, así lo dijo “voz en cuello” en una asamblea que tuvo con sus agremiados, en la que supuestamente les aseguró que el siguiente martes estarían regresando a los sitios clausurados por el ayuntamiento, respaldados por una decisión de esta juez, gracias a un jugoso soborno que le había pagado. Y como supuestamente se dio este recurso favorable, en la fecha mencionada por el dirigente de los amarillos, entonces el director de Vialidad y Transporte dio por buena esa versión de sus informantes, y por lo tanto, reveló, que eso fue factor determinante para acusar de manera pública a la magistrada y demandar ante el Congreso del Estado un juicio político en su contra. Ojalá que Salas Espinoza realmente tenga como mínimo una grabación, o una prueba contundente que permita fundamentar su dicho, ya que sería muy grave que por una simple versión acusara a la juez, en un caso que ni siquiera está concluido de manera definitiva. Y es que ¿de cuándo acá las palabras de Morales Marrón tiene tanta credibilidad para la autoridad? Bien pudo suceder que el dirigente, muy a su estilo se hubiera enterado que el Tribunal estaba por otorgarles la suspensión provisional, como siempre se hace en estos casos, y haya querido alardear ante sus compañeros para que vieran que no solamente resolvía los conflictos sino que estos le costaban. Por otra parte Salas Espinoza, tendría entonces que aceptar las versiones que Óscar Morales difunde en el sentido de que “tiene compradas a las autoridades” y de que varios funcionarios y ex funcionarios, son inclusive socios de ellos, en el servicio de transporte. Muy grave sería que la autoridad se haga cómplice de rumores y que con base a estos actúe, sin importarle afectar la imagen o credibilidad de ciudadanos, autoridades, o como en este caso magistrados. Por esto se hace obligado que el funcionario municipal presente las pruebas que nos permitan comprobar que la magistrado sí se prestó para un acto de corrupción y entonces que se le castigue como es debido; de otra forma no es válido ni aceptable que quien representa a la autoridad ahora preste oídos a quien evidentemente ha actuado al margen de la ley. PD.- No deberían olvidar aquello de que “no hagas cosas buenas que parezcan malas”. PD1.- Mínimo, los regidores que ahora se molestan por la presencia y actitud de don Víctor Álvarez, podrían recordarle muy amablemente que él no tiene “voz ni voto” dentro de ese Comité, ya que ni es el representante del alcalde, solamente es un “facilitador” y en honor de la verdad nada tiene que hacer ahí. PD2.- Ahora sería bueno que nos explicaran en que ley o reglamento aparece la figura de un “facilitador” o “moderador” externo en actividades oficiales del ayuntamiento. Y lo peor del caso dirigiendo las acciones. PD3.- En la pasada sesión el Regidor independiente Roberto Quijano consideró “fuera de toda lógica administrativa” crear un fideicomiso para sacar el dinero de las arcas y triangularlo, esto en el caso de la concesión del alumbrado público. Según lo que confió en su Facebook el Regidor Manuel Rodríguez Monárrez, Tito Quijano habría advertido que en lo que se pretende es formar una entidad intermedia que no esté sujeta a las normatividades de fiscalización del gasto público a las que está obligada la Tesorería de un ayuntamiento. PD4.- También preguntó (el regidor del PES) ¿Por qué si NADBANK y el Gobierno Federal tienen recursos a fondo perdido para la transición energética hacia un alumbrado público impulsado por fotoceldas, nadie del Ejecutivo está haciendo un esfuerzo por gestionar este tipo de fondos y por qué se desechó la tecnología solar del proyecto, si el Alumbrado Público que acaban de instalar en la carretera al Valle de Guadalupe se hizo de esta forma? PD5.- Y por su parte la Regidora Mónica Vega cuestionó el por qué se pretenden cambiar las 7,200 luminarias Led que se instalaron en el gobierno de Jorge Astiazarán, hace menos de un año, que están funcionando y tienen 10 años de garantía. PD6.- En otro tema, aunque para todos resultó kilométrica y aburrida la última sesión de Cabildo en Tijuana, el Regidor priísta Eligio Valencia López comentó que hubo algunos temas importantes que se aprobaron como: la moratoria para el otorgamiento de permisos de comercios ambulantes en la Zona Río y la garita de San Ysidro; la reserva de una zona de Mesa de Otay, para una futura garita; la aprobación por mayoría de votos de 50 millones de pesos para la adquisición de patrullas; la autorización de un recurso especial para rehabilitación de estaciones del SITT y la aprobación de medidas para contrarrestar el bullying en escuelas. Regidor Eligio Valencia López PD7.- Bien por la compra de nuevas patrullas, pero ¿dónde están las rentadas a Turbofin? PD8.- Realmente urge rehabilitación de las estaciones del SITT. Es una vergüenza ver cómo están. PD9.- Este día se celebró su cumpleaños el tenor tijuanense Marco Antonio Labastida por lo que enviamos nuestras felicitaciones. Ayer por la noche, en un evento público, ciudadanos y mariachi le entonaron de manera sorpresiva Las Mañanitas.