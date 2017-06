Los que van... y los que no van

Loreto, fuerte candidata al Senado AFN POLÍTICO *.- Finalmente Turbofin en transparencia Dora Elena Cortés

TIJUANA BC 6 JUNIO DE 2017 (AFN).- Para nadie es desconocido que con el cierre ayer de las casillas de votación en las cuatro entidades en las que hubo elecciones, prácticamente inició la carrera 2018, no obstante que habrá quienes puedan decir que dicha carrera está desatada desde hace buen rato. Así es que, además de las noticias que estaremos recibiendo durante los próximos días en torno a los resultados oficiales obtenidos por los candidatos del Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila, también seremos testigos de lo que ocurrirá en las cúpulas de los partidos, y también en las entidades, sin faltar Baja California, ya que empezarán los movimientos "de ajedrez" para los comicios federales que ya no están muy lejanos. De hecho el proceso formal inicia para fines de este año. Y al margen de lo que podamos ver en torno a las figuras que se estarán perfilando para las candidaturas de las diversas opciones, para suceder al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, también observaremos los movimientos de algunos personajes de la política para alcanzar los anciados escaños en el Congreso Federal. Por lo tanto, igual que ocurrirá en el resto de los estados de la República mexicana, en Baja California los políticos se preparan para disputar a través de sus partidos, ya sea a la buena… o la mala, las candidaturas que estarán en juego. Algo que llama mucho la atención son las posiciones para el Senado de la República, aunque ahora los caballeros tendrán que resignarse a entregar, les guste o no, la titularidad de una de las fórmulas, a una dama, porque forzosamente debe existir “equidad de género”. Y dentro de los partidos en Baja California, las piezas ya se están moviendo, como ustedes saben. Por ejemplo: dentro del PAN señalan con mucha seguridad que la fórmula de las damas está “cantada” para la oficial mayor Loreto Quintero Quintero, quien afirman que en lo interno ganaría sin lugar a dudas la candidatura, y no tanto por ser una mujer sumamente popular, sino porque sabe muy bien cómo lograr los resultados electorales que ella desea; ya lo ha hecho en otros casos, en los que no es ella la candidata, pero sí sus “ahijados”. Afirman que a Loreto nadie le puede disputar la candidatura, a menos… A menos de que Brenda Ruacho de Vega decida que “sí va” tras esa posición. En ese caso comentan al reportero del barrio, Loreto Quintero, de ninguna forma se postularía, por respeto a la esposa del gobernador, aunque también señalan que probablemente Kiko Vega no querría que su señora participe en una elección en la que la pudieran “golpear” por su gobierno, al margen de que la misma Brenda ha dicho que no sería candidata “mientras Kiko sea gobernador”. Brenda Ruacho Adicionalmente a estas dos damas, el PAN cuenta actualmente apenas con otras dos figuras que podrían ser consideradas para esta posición, tomando en cuenta que por varias razones, algunas de las que estaban en la cúpula partidista, hoy en día no se ven mucho, en tanto que no han surgido nuevos “valores” que alcancen fuerte nivel de popularidad. Ellas serían las diputadas federales María Eloísa Talavera Hernández quien ha fraguado su carrera política, prácticamente en el centro del país, donde ha logrado buenas conexiones con panistas del Centro la República, en tanto que por otra parte se encuentra Gina Cruz Blackledge, quien lo ha hecho en Baja California, aunque ahora ocupa también un escaño en el Congreso Federal. Gina Cruz Gina Cruz tiene la ventaja de que además es la esposa del actual Secretario General de gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, quien por su parte igual es fuertemente mencionado para una candidatura al Senado de la República, sin embargo aquí y los panistas- y ellos mismos coinciden- en que tendrían que ser uno u otro. Francisco Rueda Y ya que pasamos al área de caballeros, también sigue firme en la búsqueda de esa posición el ex gobernador de Baja California José Guadalupe Osuna Millán, en tanto que se señala al ex secretario de finanzas del Estado Antonio Valladolid Rodríguez, y quien quita que hasta Ricardo Magaña Mosqueda (quien recientemente anunció que otra vez va) busque esa posición. En los terrenos del PRI, donde se sienten retonificados por los triunfos obtenidos en las elecciones del domingo pasado, que los hizo sentir que “no están muertos”, la primera posición, siguen advirtiendo que será para “las mujeres”, y que indudablemente la rueda de la fortuna favorecerá a la mexicalense Nancy Sánchez Arredondo, también por la influencia que ya ha logrado entre los círculos nacionales de su partido. Otra de las damas podría ser según dicen, Fernanda Schroeder. En el caso de los interesados por la otra posición, la de los caballeros, señalan que podría buscarla de nueva cuenta Eligio Valencia Roque, aunque como ya se ha dicho en otras ocasiones, estarían Mario Madrigal Magaña y hasta Chris López Alvarado. Nancy Sánchez Arredondo Pero más adelante platicaremos un poco más al respecto, según se vaya aclarando el panorama, inclusive de los otros partidos que también tendrán su participación en esos comicios. *.- Finalmente Turbofin en transparencia Suben adjudicación al portal de transparencia Pues finalmente ya fue ingresada la información al portal de la Unidad de Transparencia de la sindicatura Procuradora, de la adjudicación directa que se hizo por parte del ayuntamiento de Tijuana a la empresa Turbofin para la renta de 52 unidades que serán utilizadas para el servicio de recolección de basura en la ciudad. De hecho ya se han dado cuenta que están llegando “a cuentagotas” a esta frontera, y que no han faltado ciudadanos que las hubiesen visto circulando por las calles de Mexicali y por La Rumorosa, con rumbo a esta ciudad. Esta información que ya está disponible, supuestamente tendría que haber estado en ese Portal desde hace tiempo, según lo estableció el presidente municipal, quien al ser interrogado al respecto dijo que todo se encontraba publicado y que cualquiera lo podía consultar, sin embargo en aquel momento eso no era una realidad, ya que no aparecía esta adjudicación. Ya hay documentos que establecen quiénes participaron en esta, como en otras adjudicaciones, tales como la compra de llantas a la empresa local Tersa, también sin ninguna licitación, y aunque ayer decíamos que quien ha intervenido en dichas operaciones es el director de adjudicaciones José Luis Gil Laborín, aquí cometimos un error, ya que no es tal, sino que es secretario técnico del comité. También, y gracias a uno de nuestros fieles lectores que nos reclamó en la columna, pudimos darnos cuenta que quien aparece en la fotografía que publicamos, no es Gil Laborín, sino José Lamberto Portillo Saldate, presidente del multicitado Comité, quien acompaña en la gráfica al alcalde de la ciudad, a su hijo, al “tigrito” y al secretario particular del munícipe, Zabel Arturo Solís Ruiz. Por algo le dijeron al reportero del barrio que allí estaban los artífices de las “adjudicaciones directas”. Por la información publicada sabemos que en esa mesa de adquisiciones participan no solamente Portillo, en representación además de la oficial mayor del ayuntamiento y Gil Laborín, sino también: Rafael Bojórquez Nieblas en representación de la “Regidora de la Comisión de Hacienda”; Sandra Flores Bernal, en representación del tesorero; Roberto Cortez Mora en representación de la síndico Procuradora, y Eduardo Bravo Guerrero “en representación del área solicitante”. En la información que aparece se observa que la adjudicación se hizo bajo el número ADQ-2017-AD-028 de enero-marzo por la “adquisición del uso y goce temporal, mediante el arrendamiento de las unidades consistentes en 40 camiones recolectores de basura y 12 tractocamiones con caja de transferencia para la atención inmediata de los servicios de recolección de basura. También está la adjudicación directa número ADQ-2017-AD-029 de enero-marzo por la “adquisición del uso y goce temporal, mediante el arrendamiento de las unidades consistentes en 12 Van de traslado de pasajeros y 15 Pick Ups doble cabina 4x2 ocho cilindros”. En ambos casos aparecen las empresas: grupo Turbofin S.A.P.I DE CV; Muebles y Mudanzas S.A. de C.V; Arrendadora y Soluciones en Activo S.A.P.I DE CV; así como Integra Arrendadora S.A. de C.V, SOFOM NER, esta última tan sólo en la segunda de las licitaciones.



PD.- Este miércoles se celebra el “Día de la Libertad de Expresión”, y aunque hay quienes consideran que no hay nada que celebrar, en lo particular siento que sí: tenemos que celebrar el esfuerzo que muchos compañeros han hecho por lograr que, pese a todos los intentos y embates, podamos todavía expresarnos; permitir lo contrario sería abonar para una dictadura. PD1.- Hoy día los periodistas no solamente tenemos que enfrentar los riesgos que suponen los criminales y narcotraficantes, sino también las a veces no tan sutiles presiones y amenazas de gobernantes; la intolerancia de éstos y sus seguidores ante la publicación de informaciones que les resultan desagradables, y como siempre, también los ataques de quienes han logrado incrustarse en este medio, sin tener escrúpulo alguno ni vocación de servicio. PD2.- De igual forma tenemos que reflexionar sobre los riesgos que se corren por pensar, difundir, criticar y denunciar, y al mismo tiempo recordar a nuestros compañeros que han “caído” en el cumplimiento del deber, bajo balas asesinas. PD3.- En Ensenada los compañeros periodistas han organizado una serie de actos que incluyen una marcha luctuosa en recuerdo de compañeros que han sucumbido en ataques criminales, así como una guardia de honor y un minuto de silencio en recuerdo de estos mismos compañeros. PD4.- Y también desde aquí “un minuto de silencio” por nuestra más reciente pérdida, el compañero Sergio Haro Cordero, del semanario Zeta, quien falleció en plena jornada de trabajo. PD5.- ¿Qué papel jugarán estas empresas dentro del negocio? Nos referimos además de Turbofin a: Muebles y Mudanzas S.A. de C.V; Arrendadora y Soluciones en Activo S.A.P.I DE CV; así como Integra Arrendadora S.A. de C.V