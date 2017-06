¿Qué dicen que dijo?

Juego de manos del gobernador/fotos Israel Martínez Jr. AFN POLÍTICO *.- Al “rojo vivo” en el Estado de México

*.- Las Fotos del día Dora Elena Cortés

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 4 JUNIO DE 2017 (AFN).- En ocasiones es difícil entender lo que el gobernador del estado Francisco Vega de Lamadrid declara, y en otras ¡es prácticamente imposible! Sin embargo escuchando con atención y seriedad sus palabras, y leyendo la versión escrita de esas declaraciones -como las de hoy- podemos tener una idea más o menos clara de lo que quiso decir. Ya no sabemos si su juego de palabras es más complicado que su juego de manos, que las mueve descontroladamente en todo tipo de participaciones, inclusive en entrevistas de “banqueta” en las que los reporteros deben estar muy atentos y mantenerse a una prudente distancia, a riesgo de que de no hacerlo sus grabadoras, cámaras, micrófonos o teléfonos celulares, salgan “volando”, no por la intervención de sus elementos de seguridad, sino como producto de un “manotazo”. Pero dejemos a un lado eso; realmente nos fue difícil entender cuál quiso ser su respuesta cuando los reporteros le preguntaron este día acerca de los graves señalamientos que en su contra y de su administración hizo el diputado priísta Bernardo Padilla Muñoz, quien lo responsabilizó de cualquier daño que pudiesen sufrir tanto él como su familia, después del allanamiento que padeció en su morada. Probablemente nadie lo preparó, ni le anticipó que esto se podría preguntar, ya que el mandatario primero cuestionó sobre los nombres de los diputados que supuestamente habrían sufrido un hecho del delictivo y que lo habían señalado como responsable de cualquier cosa que suceda a partir de ya. No lamentó que ese allanamiento hubiese ocurrido, ni que supuestamente un hecho de esta misma naturaleza podría haberse perpetrado en la casa del diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, ni mucho menos que eso pudiese suceder a pocos metros de una de sus residencias. Tampoco mostró interés por saber qué fue lo que supuestamente ocurrió con el otro diputado priísta Benjamín Gómez, del que también Padilla Muñoz señaló que fue víctima de un hecho delictivo. No habló sobre la gravedad de que esto ocurra a representantes de otro Poder, como es el legislativo, ni tampoco señaló que ya giró instrucciones a la titular de la Procuraduría estatal para que “llegue al fondo de los hechos” en este acontecimiento delictuoso que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. Más bien parecía que les estaba echando en cara el que no hubiesen presionado al gobierno federal y a sus compañeros legisladores en la Cámara Federal de diputados para que aprobaran -¡Ya!- el llamado Mando Mixto que impulsan los panistas, así como la Ley de Seguridad Interna, lo mismo que la ampliación del catálogo de delitos en el Código Federal de Procedimientos Penales, tres temas en los que han seguido insistiendo los blanquiazules, sobre todo de un tiempo para acá. Por lo poco que le entendimos al gobernador, pareciera que también quiso decir que esto que les ocurrió a los legisladores les seguirá sucediendo, y no solamente a ellos, sino al resto de la sociedad, si no se atiende el tema señalado, entre los cuales está esa Ley de Seguridad Interna, que otorga mayores facultades a los militares. Y como diciendo “ni lloren ni se quejen”, el gobernante también mandó decir a los diputados que ni él está culpando a otros niveles de gobierno por la inseguridad que está desatada en Baja California, ni siquiera al gobierno del presidente Peña Nieto. Bueno, con esto ya nos puede quedar claro que la delincuencia seguirá desatada y que seguiremos siendo objeto y víctimas de delitos y delincuentes, hasta que diputados priístas y panistas en el Congreso de la Unión, se pongan de acuerdo y saquen esas tres iniciativas que demandan. *.- Al “rojo vivo” en el Estado de México Como se anticipaba después de las campañas vividas, sobre todo en el Estado de México, las cosas están “al rojo vivo” en la “cuna” del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, donde la candidata de Andrés Manuel López Obrador podría lograr la hazaña que nadie hasta el momento ha conseguido. Por eso los políticos en la mencionada entidad, en todo el país y hasta dentro de los mismos Pinos se encuentran en vilo, y en espera de conocer los resultados oficiales. Si la “maquinaria” priista se mueve como sabe hacerlo, podrán sacarle de la bolsa el triunfo a la “Morena” Delfina Gómez Alvarado. Si no lo logra, esta maestra se llevará el honor de haber sido la primera en la historia de este Estado en arrebatarle al tricolor la gubernatura de una entidad hasta hoy entregada al Partido Revolucionario Institucional, y dominada por el poderoso grupo Atlacomulco. Es cierto que en otros estados como Nayarit, Coahuila y Veracruz también se celebraron elecciones, y tal parece que allí tampoco el tricolor podrá dar buenas cuentas, según algunas versiones, ya que primeros informes señalaban que en las dos primeras entidades estarían ganando los candidatos de Acción Nacional, en tanto que en Veracruz no se tenía todavía claro el panorama hasta las 19 horas tiempo local. Sin embargo, más tarde, surgieron otras voces que advertían que en Coahuila ganaba el PRI, sin estar todavía nada confirmado de manera oficial. Por otra parte el resultado del Estado de México se anticipaba como un indicador de lo que serán las elecciones 2018 en México, considerando que aquí más que nada se estaba evaluando la figura del eterno candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador; de otra forma sería difícil que alguien hubiese volteado a ver a la maestra. En el Estado de México, el panorama -guardadas todas las proporciones- es muy similar a lo ocurrido en la elección local de Tijuana: el partido en el poder, debió disputar la primera posición con un candidato al que no tenían ni siquiera en sus mediciones y que menospreciaban, y que pese a eso quedó a unas décimas de punto, como parece ocurrir entre los dos punteros en aquel estado central. Aquí, el partido en el poder movió todo su aparato para no dejar llegar a quien podría haber sido ganador, como parece que podría ocurrir en aquella entidad, pero no pudo situarlo más alejado del primer sitio, como muy probablemente ocurrirá en el Estado de México, si al final “se impone” el candidato tricolor Alfredo del Mazo Maza. Y si en Tijuana el Partido Revolucionario Institucional con todo y su aparato también poderoso, cayó con su candidato hasta el tercer puesto, hoy día en el Estado de México, la candidata panista Josefina Vázquez Mota parece caer al fondo, hasta el cuarto sitio, después de los dos punteros y después también, del candidato perredista. Con esto, y entre paréntesis, el futuro que para los seguidores de Josefina debería ser prometedor, prácticamente se desvanece, ya que no sólo perdió la presidencia de México, sino ahora una posición menor que se aventuró a buscar, seguramente convencida por sus líderes del partido. De lo que no puede haber ninguna duda es que el PRI pondrá funcionar toda su maquinaria, y tampoco puede desestimarse un posible acuerdo entre el partido tricolor y el de Acción Nacional, porque de no “bajar” a esta candidata, estarían aceptando tácitamente que la presidencia de México en 2018 estaría en manos del tabasqueño



Las Fotos del Día LA VIDA ES BELLA: Aunque no corrió en el Circuito Primera Dama, el gobernador se divirtió de lo lindo en un brincolín que instalaron para los menores, en el lugar de la meta, como se ve en esta imagen que promociona Said Betanzos. AHORA SI ESTÁ FELIZ: Con la campaña para el séptimo Torneo de Golf que organiza la Fundación Fimbres, el presidente municipal volvió a sonreír, ya que pudo hacer lo que le gusta sin esconderse, debido a que ese evento, según se dijo tiene propósitos nobles, ya que se trata de reunir fondos a beneficio del Centro del Anciano. Así que Juan Manuel Gastélum Buenrostro pudo mostrar abiertamente sus habilidades, en el campo y… Sonreír. ¿SERÁ EN VERDAD? ¿Será cierto que la alcaldía atenderá la “iniciativa” del “periodista” más influyente de Tijuana? Y es que llama la atención que el fotógrafo oficial del gobierno de la ciudad Omar Martínez esté captando imágenes con las coloridas flores que el señor de las Jacarandas está proponiendo para “vestir” Tijuana. Por cierto muy bella las imágenes de Omar. PD.- El mismo día (o sea hoy) en que debían celebrarse importantes elecciones en el país, algunas tan trascendentes como las del Estado de México, se publicó que un juez federal ordenó la aprehensión del ex gobernador del estado de Quintana Roo, el priísta Roberto Borge, y tengan la seguridad de que transcurridos estos comicios, muy pronto veremos su captura. PD1.- Al ex gobernador Borge lo persiguen por haberse hecho de terrenos del Estado, a través de prestanombres, y con precios subvaluados, así como la compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya. Junto con él, están siendo acusados algunos de sus colaboradores que le apoyaron para esas transacciones ilegales. Una vez más repetimos aquello de que: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar…” Por si alguien, o algunos lo quieren escuchar. PD2.- Si las cuentas no me fallan, hoy debe estar cumpliendo un año más de vida el ex alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí por lo que debe haber recibido muchas felicitaciones. Le enviamos las nuestras y el reportero del barrio nos pidió que transmitiéramos la que le solicitó el “abogado de la ciudad”. Servido. Reconocimiento a Lorena Blanco PD3.- La buena amiga Lorena Rosas, mejor conocida (no en el bajo mundo) en el ambiente reporteril como Lorena Blanco, fue homenajeada en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana por el titular William A. Ostick por sus 25 años de ininterrumpida y exitosa labor, ya que ella sí sabe, como pocos aquí, lo que es esa función. De hecho el anterior Cónsul Andrew S.E Erickson publicó al respecto que esa oficina diplomática ha sido afortunada de tenerla con ellos. ¡Felicidades! PD4.- No es por “jorobar” (dirían algunos) pero el reportero del barrio nos dice que le dará un obsequio (unos boletos para viajar gratis en el SITT) a quien le explique qué quiere decir eso de que “en Tijuana estamos empeñados en el bien hacer, bien tener, bien decir y bien ser”. PD5.-. El día 15 de este mes el todavía embajador de México en Argentina Fernando Castro Trenti presentará sus cartas credenciales a la presidenta del gobierno de Suiza Doris Leuthard para de esta forma dar inicio a las funciones encomendadas por el presidente Enrique Peña Nieto. El tijuanense está muy contento porque este martes, según le informaron, le será entregada la Orden de Mayo al Mérito de la “Gran Cruz”, que es una distinción del gobierno de Argentina para aquellos que considera que contribuyen con su esfuerzo al progreso y bienestar de su país; de igual forma tendrá un reconocimiento de la Nunciatura de ese país. PD6.- En las últimas horas hubo llamados de priístas a sus correligionarios para no dejar perder el Estado de México y las otras entidades que estaban en juego este día, al grado que señalaron que esta sería “la madre de todas las batallas” y que después de esto se dibujaría un antes y un después del PRI. Sabían que con el “voto duro” podrían mantener, particularmente el estado “cuna” del Presidente Peña Nieto, sin embargo era claro que dicha batalla sería durísima como lo fue, a grado tal que están a punto de perder la entidad, si no funcionan las “alquimias” tricolores. PD7.- Lo ocurrido en el Estado de México, debe ser otra lección para los militantes de los partidos políticos más grandes en el país, ya que muchos de estos siguen sosteniendo que ningún candidato que no tenga toda una estructura y mucho dinero a su disposición, puede ganarles y arrebatarles triunfos que creen seguros, y no han querido entender que nada más hace falta que salga alguien, con ciertas características especiales que convenza al electorado para que éste haga esfuerzos por llevarlo al triunfo. PD8.- El PRI al igual que Morena se declaran vencedores en el Estado de México.