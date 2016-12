Perturba la "broma" del agua

AFN POLÍTICO *.- Lo que piensan acerca de la ley en BC

*.- La felicitación de la primera dama… y de Kiko Dora Elena Cortés

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 28 de DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La broma que por el “Día de los Santos Inocentes” hicimos esta mañana, a algunos molestó; fueron los menos pero sí dejaron traslucir en sus comentarios una gran indignación y enojo por el tema, inclusive con nosotros que nos atrevimos a “jugarles una pasada” con este hecho que calificaron de “sensible” entre otras cosas. Qué pena que este asunto les causó enojo, sin embargo eso también es muy bueno porque le permite ver a la autoridad el sentir de los bajacalifornianos acerca de este asunto que nos compete a todos, y que tan sólo decidieron unos cuantos que dicen ser nuestros representantes ante el Congreso local. Cuando uno bromea con motivo de este día, en los medios, se busca “jugar” con algo que pudiera parecer imposible y que por lo tanto atrape la atención del lector aunque algunos no quisieran que este tema se abordara, ni siquiera a manera de broma, y mucho menos quienes la promueven; esperarían el tema quedara sepultado entre el encono y rencor de la población, y entre bromas sobre hechos totalmente intrascendentes. También es bueno que la gente se enoje para que actúe, no solamente manifestando su desacuerdo a través de una computadora, y mandando recados a nosotros para reprocharnos, cuando eso no les va a llevar a ninguna parte. Además de tener sentido del humor, deberían aprovechar el recordatorio que se hace con información de esta naturaleza para que esos reclamos, esos mensajes, eso reproches los manden a los diputados del Congreso del Estado y hasta al propio gobernador que fue el que la generó. Alguien preguntó que para qué abordar este tema si la Ley ya fue votada y ya no había marcha atrás; seguramente no la hay en la mente de quienes han estado buscando por todas las formas que sea una realidad, sin embargo no lo será hasta que el Ejecutivo del Estado la publique en el Periódico Oficial del Estado. Así es que si todavía quieren hacer un esfuerzo para que esta iniciativa que no fue consultada con la ciudadanía se revierta, podrían “inundar” al Congreso y las oficinas del gobernador de la entidad con cartas pidiendo que no sigan adelante en esta pretensión, y no quedando cruzados de brazos y sólo hablando de un descontento También podrían sumarse a los grupos de abogados que han sugerido la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad o con los partidos que de igual manera han informado sobre esta posibilidad. Y no pretendemos con esto el “tumbarle” a la autoridad estatal un proyecto que afirma que será beneficioso para todos los bajacalifornianos al poder abastecer a la ciudadanía, en tiempo y forma, con el cumplimiento de esta nueva Ley, sino el que se dé el tiempo suficiente para explicarnos qué alcances tendría esta legislación y convencernos de que no hay tal intento de privatización como otras fuentes lo aseguran, al cabo que si la razón está de su parte, y no hay “letras pequeñitas” no tendrían nada qué temer. Alguien lo dijo, y con mucha razón: la premura, la agilidad, y el sigilo con que quisieron sacar esta ley, además de las artimañas utilizadas, sólo hacen pensar lo contrario, por lo que es menester que transparenten todo lo que pretenden con esta legislación. *.- Lo que piensan acerca de la ley en BC Al respecto, como ustedes se enteraron en su momento, el Partido Encuentro Social (PES) en voz de su dirigente Luis Moreno Hernández manifestó su certeza de que con esta Ley se privatizará el servicio, y por ende las tarifas del agua en la entidad subirán. Por lo tanto anunció también que presentarían una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es donde corresponde. También estuvo de acuerdo con el hecho de que la rapidez y negativa de los diputados panistas, para evitar consultar con expertos y la sociedad, las cuestiones técnicas y jurídicas de esta “ley del agua” genera suspicacia, sobre todo por los apartados en que contempla la concesión del servicio en la entidad. De igual forma, quien también es diputado local, señaló que ese interés tan grande y profundo del gobierno del Estado por privatizar el servicio, hace pensar de que “hay alguien que se va a beneficiar con este negocio”. Recordó el legislador que los diputados panistas, apoyados por los legisladores de Movimiento Ciudadano y del PRD, violentaron el artículo 115 de la Constitución Federal, así como varios tratados internacionales, al presentar “a prisa y de madrugada” esta iniciativa. Además se negaron a detener la discusión de este tema por lo menos 2 semanas, como se les solicitaba, para convocar a foros y mesas técnicas con conocedores del tema. De hecho, el reportero del barrio, se enteró también de que otros legisladores están buscando otras acciones para conseguir que el tema del agua se vaya a una discusión entre la ciudadanía, y para esto, afirman que hay elementos. Al respecto también opinó en su cotidiana columna en AFN, el ex Procurador de los Derechos Humanos en Baja California Raúl Ramírez Bahena, quien dijo que esta ley se votó bajo protesta de los trabajadores de los servicios estatales del agua, y de la inconformidad ciudadana. Señaló como responsables de esta nueva ley, al votar a favor, a los diputados panistas, que son mayoría, sin olvidar los votos que ya dijimos de los legisladores de Movimiento Ciudadano y del PRD. Ramírez Bahena considera como factores que colocan “en serio riesgo” el goce efectivo de este derecho: la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, así como el “corte total” del servicio a los usuarios, en caso de no pagar el suministro en el tiempo establecido. Por lo tanto el columnista estableció también que los legisladores de Baja California que sufragaron a favor de esta iniciativa “no votaron con el debido enfoque de derechos humanos”. El defensor de esos derechos humanos señaló que a pesar de que el artículo 1ro Constitucional impone el deber de promover, respetar, proteger y garantizar este derecho al agua a la población, la autoridad suprimirá el mismo, ante la falta de pago a 90 días naturales de consumo facturado, y agregó que la única posibilidad de que los bajacalifornianos carezcan totalmente de este líquido por incapacidad de pago o por no caer en los supuestos que establece el artículo 152 para su extensión, significa “el castigo a su pobreza”. Ramírez Bahena establece que antes de que se aprobara esta Ley de Agua se debió consultar a la ciudadanía, a expertos y a los trabajadores de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en los municipios de la entidad, que desaparecen para crear dos nuevos organismos. “Sin duda, dijo, esto afectará sus derechos laborales, porque el esquema de privatización que contempla el artículo 47 de dicha Ley permite la prestación parcial o total de los servicios de agua y saneamiento por particulares, su administración, operación y mantenimiento”. De esta forma sentenció que los usuarios tendrán que pagar ganancias a empresarios por ejercer un derecho fundamental asociado a la vida, la salud, la alimentación y la dignidad humana, y además sentenció que el gobernador Vega debe vetar su propia ley: “En caso contrario, habrá que vencerla en juicio de amparo o mediante recurso de inconstitucionalidad”. *.- La felicitación de la Primera Dama… y de Kiko No vayan a pensar que se trata solamente de molestar, porque Brenda Ruacho de Vega ha demostrado que tiene buena intención y pasión por el trabajo que realiza como presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sólo, que aunque a veces ella no entienda esto de los protocolos o no esté de acuerdo con nuestra opinión, el hecho es que en algunos momentos se rompe esa formalidad institucional, con las iniciativas que toma. Es cierto que algunos le dicen “la gobernadora”, cargo que definitivamente no ostenta porque solamente es elegido el gobernante, además de que hemos visto que ella no lo promueve, y que se asume tan sólo como la Primera Dama, pero a veces por temas como el siguiente, tal pareciera que efectivamente queda por enfrente de su marido, el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid. El tema, que por cierto no habíamos podido abordar, pero que tenemos pendiente, es el de la felicitación navideña y de Año Nuevo que circuló a través de redes, y no sé si también -les soy sincera- en algunos medios formales de comunicación impresa. La felicitación navideña la firma en primer término Brenda Ruacho de Vega, así simplemente, y en la línea de abajo aparece el nombre de Francisco A. Vega de Lamadrid, sin el cargo que ostenta. Antes venía del pensamiento siguiente: Deseamos que en su hogar se encienda la luz de la fe, unidad y la esperanza para que esta Navidad esté llena de paz, armonía, sobre todo de mucho amor y que el año 2017 esté colmado de bendiciones para Usted y los suyos. Sinceramente Brenda Ruacho de Vega Francisco A. Vega de Lamadrid Y bien, podría haber quedado así como una tarjeta navideña y de fin de año, personal de los esposos de Lamadrid, pero pareciera de la “pareja gubernamental”, porque al calce de esta felicitación aparece el escudo oficial del gobierno de Baja California. De todas formas, nuestro agradecimiento como bajacalifornianos que somos por esos buenos deseos transmitidos el pasado 24 de este mes de diciembre, precisamente en la “Nochebuena”. PD.- Al final de cuentas, la broma de mal gusto, nos la hicieron el gobierno del Estado y la mayoría de los diputados que votaron a su favor, ya que se apresuraron a “sacarla” cuando se dieron cuenta de que empezaban las exigencias de su revisión. PD1.- Dicen que el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa subió el precio de las gasolinas en México en montos y porcentajes mucho más altos que los que está aplicando el actual mandatario Enrique Peña Nieto, sin embargo los mexicanos nos sentimos agraviados hoy igual que antes, porque tanto uno como otro prometieron mejores condiciones de vida, y la verdad estamos viendo que el nivel está bajando y que los pronósticos para el año siguiente son sombríos. No obstante eso, hablando de bromas y del sentido del humor de los mexicanos, han aparecido muchos memes al respecto, y uno que nos llegó es el siguiente.



PD2.- Quienes han estado siguiendo el caso de Luis Torres, Regidor panista del ayuntamiento de esta ciudad afirman que hasta el momento lo que se ha determinado es que el “asunto que les tronó” en San Diego, tiene que ver con un negocio “de las señoras” de los implicados, quienes estaban moviendo grandes cantidades de dinero a través de diversas cuentas en bancos de ese condado, y para eso utilizaban a jóvenes universitarios, a los que les pagaban $300 dólares por cada transacción que hacían, después de que los convencían de abrir cuentas a sus nombres en esas instituciones.



PD3.- Algunos dicen que esos recursos eran de negocios propios y que las señoras estaban aprovechando las ganancias que les daba la “banda de flotación” del peso-dólar y otros que movían dinero de importantes empresas de amigos y compadres; en ambos casos debe tratarse de cantidades fuertes, como para llamar la atención de las autoridades estadounidenses, quienes al parecer se percataron de que no estaban cubriendo los impuestos correspondientes. PD4.- Y se le suma otra acusación al Congreso local, y ésta viene del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada, que advirtió en voz de Alfonso García Quiñones, que al excluir al poblado de Santa Anita de la aplicación de la Ley de Ingresos de 2017, los diputados locales violaron la suspensión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en el sentido de que todo debe continuar igual, hasta en tanto no se resuelva la Controversia Constitucional que existe al respecto, por lo que García Quiñones afirmó que los legisladores incurrieron en un delito grave. PD5.- El alcalde de la ciudad Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ofrecerá, según dicen las invitaciones, un convivio con motivo del Año Nuevo a los periodistas de la ciudad, por lo que estaremos pendientes para ver cómo le va al munícipe con su convocatoria, la cual suponemos que será mucho mejor que las hechas por el gobierno del Estado, ya que el presidente municipal tiene -hasta ahora- muy buena relación con los comunicadores. PD6.- La violencia continúa en esta ciudad, y seguimos sin presenciar las acciones contundentes coordinadas de las autoridades para combatirla, aunque sí vimos que policías de las diferentes corporaciones y efectivos del ejército, sí se unieron pero para rodear el bar donde esta noche se cometió un ataque a tiros, y para cerrar las calles. PD7.- El hecho que sí nos provocó conmoción fue el que presentamos en una nota informativa acompañada de un video, ya que se observa un uso innecesario de fuerza para detener a un delincuente, lo cual lograron los uniformados después de matarlo a mansalva. Entiendo que todos estamos hartos y enojados porque seguimos siendo víctimas y rehenes de estos individuos, sin embargo nuestra policía debería detener para someter a las leyes – aunque prácticamente nunca sirvan- a estos delincuentes, pero no matarlos como en este caso lo hicieron.