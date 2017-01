El fantasma inicia 2017 comiendo

*.- El Gourmet Fantasma TIJUANA BC 2 DE DICIEMBRE DE 2016.- Año nuevo, vida nueva, dice el dicho, así que hay que hacer caso e iniciar con el paso mas firme posible este 2017 que arranca. Humanos mortales el Gourmet Fantasma os saluda y os desea que todo vaya bien y que haya salud, que es lo mas importante en realidad. Este día os voy a relatar mi azufrosa aparición por un restaurante llamado ROOT'S ("Un rincón gastronómico en Otay"), ubicado en Av. Avenida Tijuana número 17102, en el interior del Centro Comercial Otay Constituyentes, allá en la Mesa de Otay. Tenéis que iros por la Central Camionera, (Boulevard Lázaro Cárdenas), pasad la salida al Consulado Americano y un poco después está el Centro Comercial Otay Constituyentes, que también se llama "Centenario". (Tendréis que tomar una salida lateral para entrar). No me preguntéis que tampoco sé porqué dos nombres, pero de acuerdo a la costumbre en Tijuana, le cambian el nombre a todo y no le avisan a nadie. Como siempre antes de entrar, para evitar escándalos y cosas, tomé prestada una forma humana (encarné, pues), esta vez mi apariencia humana fue la de Rafael Pacchiano Alamán (ya sabéis, el gárgaras de la SEMARNAT quién dice que el aumento a la gasolina será benéfico para el medio ambiente), ante tal brillantez y claridad mental, los parroquianos quedaron deslumbrados y no pudieron verme, así que tranquilo, tomé asiento, le dí un vistazo al menú y a continuación os paso algunos de los platillos y precios que contiene: Ensalada Cesar's $ 128.54, (con pollo $ 167.20, con camarones $ 254.99), Ensalada Roots $ 163.00, Plato de quesos $ 147.35, Espinacas flameadas $ 140.00, Ensalada de pollo con alcaparras $ 116.00, Spaghetti Colorín $ 93.00, Spaghetti con salsa de tomate $ 70.00, Ternera $ 167.20, Salmón ahumado $ 193.34, Fettuccini Alfredo con mariscos $ 209.00, Pollo a la Cacerola $ 167.20, Pollo Toscano $ 167.20, Pollo Chilindrón $ 167.20, Suprema de Ave $ 167.20, Pollo al vino blanco $ 167.20. Debo deciros que el menú de ROOT'S es extenso, tienen carnes, aves, mariscos comida italiana en fín. este fantasmita ordenó el Pollo Toscano, que viene con una ensaladita. ROOT'S tiene una pequeña barra de ensaladas donde os despacháis vosotros mismos. Este restaurante debe de tener unas 10, 12 mesas (es piano bar en la noche), es bastante obscuro, aun cuando tiene ventanales que dan a la calle, éstos son opacos, lo cual resta entrada de luz natural. El servicio es un tanto lento (atienden puros meseros), pero amable sin duda. El Pollo Toscano, viene relleno de jamón serrano, espinacas y bañado con salsa de champiñones. El platillo resultó bastante bueno, la salsa de champiñones muy rica, en verdad os digo. ROOT'S obtiene tres fantasmitas de calificación, claro que no debéis creerme, id vosotros para que probéis y tengáis vuestra propia experiencia. Debo dejaros por ahora, pero recordad que reapareceré donde y cuando menos lo esperéis, así que buen provecho y como dijo el faraón: AL RA.