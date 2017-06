Encuentran 800 kilos de mariguana en pipa

ENSENADA BC 4 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Una pipa de distribución de gas se encontró cargada con 800 kilogramos de mariguana escondidos y acomodados en 86 paquetes enrollados con cinta canela y escondidos en el tanque destinado al combustible. El vehículo fue interceptado por la Policía Federal en la carretera Transpeninsular al sur de esta ciudad, quedando a disposición de las autoridades dos sujetos. El camión cisterna decomisado es de color azul y blanco y no muestra logotipos de empresa alguna, no tiene equipo dispensador de gas y no está equipada con señalamientos que avisen sobre el tipo de material que usualmente debería transportar la unidad. El vehículo era transportado por los individuos Gilberto “N” y Juan “N”, quienes quedaron detenidos por la posesión del enervante. La Armada de México, el Ejercito Mexicano y la Policía Federal realizaron un operativo de seguridad para incautar la pipa y trasladarla de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ensenada a la de Tijuana.