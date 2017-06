Buscan a jovencita de 13 y mujer de 35 años

TIJUANA BC 3 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, ha pedido el apoyo de la comunidad y medios de comunicación para dar con el paradero de una jovencita de 13 años y una mujer de 35, quienes en casos distintos, se reportó su desaparición en la ciudad de Tijuana. Las autoridades señalaron que en el primero de los casos, la jovencita de 13 años responde al nombre de Xóchitl Valeria Ramírez García, quien tiene ojos color café claros, cabello castaño, tez blanca, mentón ovalado, pesa 60 kilogramos, mide 1.52 metros, complexión gruesa, boca grande, labios gruesos, ceja pintada, nariz grande ancha, frente mediana y como señas particulares, tiene en la mano derecha la cicatriz de una quemadura y además tiene una cicatriz pequeña en el labio. La menor salió de su domicilio en la colonia Hidalgo, el 29 de mayo de 2017 en compañía de una amiga de 17 años, diciendo que irían al domicilio de su amiga en Pórticos de San Antonio a cambiarse de ropa; sin embargo, la buscaron en la casa de la amiga y no estaba ninguna de las dos, desde entonces se desconoce su paradero. Mientras en el segundo caso, la persona no localizada responde al nombre de Tanya Guadalupe Belloso Estrada, quien tiene ojos color café claros, cabello negro, tez blanca, mentón ovalado, pesa 55 kilogramos, mide 1.70 metros, complexión regular, boca mediana, labios delgados, ceja depilada, nariz mediana, frente amplia y como señas particulares tiene un tatuaje en la espalda baja de “una figura de un diablito" A Tanya Guadalupe Belloso Estrada, la vieron por última vez en su domicilio, pero la han marcado y no contesta su teléfono, y tampoco aparece su vehículo una camioneta Ford Edge color blanca, modelo 2011 con placas fronterizas. Es por ello, que las autoridades solicitaron la colaboración de la población, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911.