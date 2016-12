Se registró explosión en Zona Centro

*.- Vea en transmisión en vivo "Click aquí" TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Una fuerte explosión se registró en el interior de un conjunto habitacional ubicado en la Zona Centro; la rápida intervención de los vecinos fue lo que ayudó a que no se propagara el incendio. El hecho sucedió alrededor de las 11:00 horas de este viernes en el callejón Naciones Unidas también conocido como callejón "Uno" entre Madero y Negrete. Según vecinos al momento en que se escuchó la explosión salieron para ver que estaba pasando, y al ver las llamas en uno de los departamentos ayudaron a la personas que ahí viven para que el incendio no se propagara. La Dirección de Bomberos Tijuana se encuentra en el lugar de los hechos para sofocar las llamas , mientras que elementos de la policía municipal dirigen el tráfico en la calle 2da ya que cerraron una vialidad para poder maniobrar en el lugar.

Ardió cuartería en zona centro TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana atendieron el incendio de una cuartería en la delegación Zona centro, donde no hubo lesionados; solo daños materiales, por lo que ante esta situación solicitan a la población adoptar medidas preventiva en las presentes celebraciones, con motivo de la llegada del Año Nuevo 2017. El reporte del siniestro se registró alrededor de las 19 horas del jueves, en una casa tipo vecindad, ubicada en la Calle Primera y F. Martínez, hasta donde acudieron bomberos de 3 estaciones; interviniendo un total de 30 elementos. Los bomberos sofocaron las llamas de varios cuartos de madera y basura, además de fuego en un domicilio adyacente de dos niveles sobre la Avenida 5 de Mayo, donde el nivel superior resultó con daños en techo y pared, el cual no estaba habitado. Sólo hubo daños materiales, y ningún lesionado, además de darle indicaciones preventivas a la responsable del inmueble. La Dirección de Bomberos de Tijuana y la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM) reiteró el llamado a la comunidad, para que utilicen la línea de emergencia 9-1-1, y así evitar los incidentes con resultados fatales en estas celebraciones.