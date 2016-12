Lluvias generan caos; mueren dos

TIJUANA BC 24 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Las lluvias registradas recientemente en Tijuana han generado un caos en la ciudad, de acuerdo a las autoridades se registraron más de 50 accidentes vehiculares, por las inundaciones en vialidades, dejando como resultado dos atropellados y dos muertos, una de ellas arrollada en las inmediaciones de la avenida Internacional. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), informó que de las 06:00 horas del día viernes 23 a las 06:00 horas del día sábado 24 de diciembre, atendieron108 reportes de hechos de tránsito, con un registro de 17 personas lesionadas, 2 fallecidos, 2 atropellamientos y 65 infracciones. En la tarde del viernes se atendió un choque múltiple con salida de camino y volcadura, en la carretera libre Tijuana Tecate en el acceso al Corredor 2000, colonia El Refugio; donde se vieron involucrados un vehículo pesado y un taxi de ruta, resultando lesionadas 8 personas. Otro choque se atendió en el entronque de los bulevares Héctor Terán Terán y Limón Padilla, fraccionamiento Santa Anita, donde se vio involucrado un vehículo de plataforma con redilas cuyo conductor huyó, y un vehículo tipo taxi de ruta, resultando 6 lesionados que fueron trasladados a diversos hospitales. Este sábado, a las 05:00 horas, se acudió a un hecho de tránsito tipo atropellamiento dónde perdió la vida un peatón no identificado, esto sobre la avenida Internacional a la altura de la colonia Alemán y la carretera antigua Tijuana Ensenada, pendiente información del personal ministerial y de servicios periciales para fincar responsabilidad al conductor. En cuanto a inundaciones por lluvia, esta mañana la Policía Municipal y los Bomberos atendieron un reporte en las calles Hacienda San Cayetano y Hacienda Cocoyoc, entre Paseo de las Lomas, colonia Terrazas del Valle, sobre inundaciones en domicilios; en total hubo 8 familias afectadas debido al crecimiento de un arroyo; mismos que debieron evacuar las casas. Otro incidente se reportó en el distrito Mesa de Otay, en las calles Cañón Otay esquina con Miguel Guerrero de la colonia Libertad parte baja, por daños a una casa tras la caída de una barda perimetral sobre escaleras de cemento; donde no hubo lesionados y vecinos expusieron que en la madrugada escucharon un fuerte ruido; caso que fue atendido por personal de Bomberos y de Protección Civil Municipal. Por parte de la Dirección de Bomberos de Tijuana, desde que inició la lluvia ayer por la noche hasta las 08:00 horas de este sábado 24 de diciembre, se registraron 10 salidas de servicio en toda la ciudad; donde destaca que en la colonia Nuevo Milenio hubo un derrumbe de escombros sobre una casa, sin lesionados. En otro reporte de incendio, Bomberos de las estaciones 6 y 7 acudieron a la colonia Pedregal de Santa Julia, donde falleció una persona dentro de la vivienda siniestrada, esto por causas aún no determinadas. Por su parte, Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa (FIARUM), avisó a las 10:00 horas que la autopista estará cerrada hasta nuevo aviso debido a las condiciones del clima y por su seguridad. Señalan que el tramo carretero que administran fue cerrado por las autoridades federales en el kilómetro 20, del tramo ascendente (a la altura del El Centinela), asimismo el tramo de cuota Tecate - La Rumorosa en ambos sentidos, debido al congelamiento de la carpeta asfáltica. Pero los tramos de la carretera libre Tecate - La Rumorosa continúa abierto hasta el momento, así como el tramo de La Rumorosa – Mexicali. Mientras que Protección Civil Tijuana advierte a la población a tomar precauciones ya que los pronósticos meteorológicos regionales indican que estará despejado, pero con temperaturas “máximas” y “mínimas muy bajas” hasta el lunes de la siguiente semana. El director José Rito Portugal informó que para este sábado el pronóstico indica posibles vientos moderados a fuertes en algunas zonas altas de la región, mientras que para el domingo se esperan condiciones parcialmente nubladas; las lluvias estarán regresando hasta el próximo viernes. Hasta el momento han atendido los siguientes reportes: un incendio en la empresa “Copanoro” en el Parque Industrial El Florido; dos autos inundados en bulevar Industrial y Urbi Villa del Prado; tres derrumbes en la colonia Milenio, Jardín y en el bulevar 2000; un poste caído en la Zona Río y un árbol caído en bulevar Sánchez Taboada. Recomiendan a la población no conducir por zonas inundadas, cruzar arroyos, ni a pie ni en vehículos; de ser necesario evacuar su vivienda; estar atentos a la estabilidad de muros, bardas y taludes, si es necesario retirarse de esas áreas y reportar cualquier situación al teléfono de emergencias 911.