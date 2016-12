Permanecerá en prisión regidor panista

*.- Posponen audiencia para considerar fianza, a petición de su abogado

*.- El tres de enero la próxima audiencia en el caso de lavado SAN DIEGO, CA., 21 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El Juez Dave Danielsen pospuso hoy a petición de la defensa del regidor panista Luis Torres Santillán, la audiencia para resolver sobre una posible reducción al monto de la fianza de cinco millones de dólares, que se fijó al acusado de lavar dinero. La nueva fecha de audiencia programada, es el 3 de enero por la mañana. Con la presencia de casi la totalidad de los 12 implicados en el caso, el juez aceptó reducir la fianza a 50 mil dólares, para tres de ellos que acreditaron ser residentes legales de los Estados Unidos en este condado, donde viven con su familia, no así para el resto, a quienes también les fue fijada una fianza de 5 millones de dólares. “Hubo algunas situaciones para los que sus abogados no estaban preparados, obviamente su intención era reducir la fianza de 5 millones y nosotros nos íbamos a mantener firmes por razones legales y que no radica aquí en San Diego, vive en el otro lado de la frontera”, explicó Jesse Navarro, vocero de la fiscalía, que ha destinado varios abogados al caso, encabezados por John Dunn. Karla Lamas de Escalante y su hijo Jorge Carlos Escalante, así como Liza Ampudia, fueron los únicos tres implicados, a quienes el juez aceptó reducir la fianza a 50 mil dólares, debido a que residen y tienen a su familia en San Diego. Los acusados se hicieron acompañar de sus respectivos abogados durante la audiencia efectuada en la Corte. Los primeros dos son familiares de Jorge Escalante, quien fungió como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana. Navarro aseguró que los cargos contra Torres Santillán se mantienen y las investigaciones continúan, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Además del regidor panista de Tijuana, los once restantes que aparecen implicados en el caso son David Javier Espinoza, Claudia Ramírez Espinoza, Marco Díaz Ochoa, Luis Torres Santillán, Liza Ampudia, Jorge Escalante, Karla Escalante, David Alejandro Espinoza, Sofía Espinoza, Karla Espinoza Camacho, Felipe Lizárraga y Mario Rodríguez Rivera.