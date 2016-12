Fundamental atender gastritis

TECATE BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La gastritis es una enfermedad que afecta a la población en general y tiene su origen en una alimentación inadecuada, estrés, ansiedad, medicamentos e infecciones, indicó el doctor José Luis García Arcadia, director del Hospital General Subzona (HGSZ) número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tecate. Se trata de una inflamación de la pared gástrica, lo que provoca una serie de síntomas como, dolor, ardor y acidez, entre otros. Por lo que refiere al estrés no es sólo un problema que se manifiesta en el ámbito psicológico, sino que también es visible a nivel físico a través de la gastritis nerviosa, ocasionada por las presiones, que provoca una mayor exigencia al organismo, así como un constante estado de nerviosismo que altera su funcionamiento. La gastritis, dijo el especialista médico, tiende a ser primero aguda, pero cuando se mantiene se convierte en crónica, provocando úlceras y sangrados; los principales síntomas son acidez, dolores de estómago -que incrementan su periodicidad e intensidad-, hinchazón, náuseas, vómitos, cefaleas y palpitaciones. La gastritis también tiene su origen en la ingesta de fármacos agresivos para la mucosa gástrica, intoxicaciones, algunos alimentos y la ingesta constante de alcohol. Suele manifestarse en personas sometidas a presión o estrés; no tiene una causa física, ya que se ve alterada por factores psicológicos que terminan desencadenando otros problemas. Esta enfermedad, dijo para concluir, debe tratarse como cualquier otro tipo de gastritis pero el médico debe identificar si el paciente está atravesando por ansiedad, depresión o existen problemas externos que la persona no puede manejar; en este supuesto, no hay tratamiento especial, por lo que es recomendable mantener una dieta equilibrada y saludable.