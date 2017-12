Impulsa UABC innovación creativa

ENSENADA BC 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Ensenada realizó la 3ª Expo Emprededores Innovateen, organizado por el Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de vicerrectoría en colaboración con Covee, donde se presentaron 71 proyectos con enfoque innovador, evento que busca fomentar la mentalidad emprendedora en los estudiantes. El evento estuvo presidido por Blanca Rosa García Rivera, vicerrectora del campus Ensenada, quien comentó que la UABC está consciente de la importancia del emprendimiento como parte del desarrollo de la economía, por lo que es muy importante apoyar a aquellos estudiantes que tienen el sueño de formar su propia empresa o a aquellos que quieran darle un impulso a un proyecto, y por qué no, a los que ya tienen un negocio y desean que este sea exitoso. “Nosotros como institución le apostamos al emprendimiento, es por ello que hemos incluido en nuestros planes de estudio materias que promueven en la enseñanza universitaria las competencias y habilidades básicas para que nuestros alumnos sean buenos emprendedores. El emprendimiento es una nueva realidad y debido a ello es necesario apoyar a los jóvenes a afrontar los desafíos en esta materia y que logren vincularse a las nuevas culturas empresariales”, destacó. Por su parte, Jesús del Palacio Lafontaine, subsecretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, añadió que la importancia del emprendimiento radica en la innovación, que quiere decir mejorar el producto, el proceso, la mercadotecnia, la organización de la empresa, entre otras acciones que no se quedan sólo en la invención. Exhortó a los jóvenes a no ponerse limitantes mentales y a hacer de sus proyectos una meta real, que les permita que su plan de negocio tenga éxito en el futuro. Jorge Menchaca Sinencio, presidente del Comité de Vinculación Escuela-Empresa de Ensenada (Covee), señaló que la UABC les da a los estudiantes la opción de llevar una materia de emprendimiento que les sirve para realizar proyectos y para que aprendan dentro de la escuela como formar una empresa. En esta edición se contó con la participación de jueces que evaluaron la creatividad e innovación de los proyectos presentados y finalmente entregaron reconocimiento a los primeros lugares de cada categoría, los cuales fueron: en la categoría Agroindustria e Industria Alimenticia, el proyecto: Bioinsecticida, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. En la categoría Ciencias de la Salud y Farmacéutica, el proyecto ganador fue Nanotech 4 Health, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. En la categoría Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Energía, el proyecto final seleccionado fue Funeraria Noah, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. En la categoría Proyectos Comerciales o de Servicios de carácter innovador, el proyecto: Ensenada te invita, que emergió de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. En la categoría Proyectos industriales y tecnológicos, el proyecto: Smart Glass, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Y finalmente en la categoría Tecnologías de la Información y Comunicación, el proyecto finalista fue Find your space, realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. En la 3a Expo Emprendedores Innovateen UABC Ensenada se tuvo la presencia de Directores de Escuelas y Facultades universitarias, docentes, coordinadores de carrera, jefes de departamento, así como representantes de organismos empresariales que también fungieron como jueces.