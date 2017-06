Entregan lentes en "Ver bien para Aprender"

ENSENADA BC 6 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- El programa “Ver bien para Aprender”, impulsado por el Sistema Educativo Estatal (SEE) hara posible que 111 alumnos de diferentes escuelas de primaria y secundaria del municipio de Ensenada reciban lentes, informó Adela Lozano López, delegada del SEE. Indicó que se invertirá un total de 23 mil 976 pesos y el objetivo es beneficiar a los alumnos mediante la promoción para permanecer y concluir la educación básica ya que con la entrega de anteojos se eliminará el problema de agudeza visual que limita su aprovechamiento escolar. "En el puerto ensenadense se entregaron 103 lentes para alumnos de primaria y ocho para secundaria del programa que opera mediante un fideicomiso. Para lograr esta entrega de lentes, se capacitó a docentes en el mes octubre de 2016, quienes realizan la detección gruesa de los estudiantes que realmente necesitan la donación y posteriormente se siguió con la detección fina, a través de optometristas del programa, hasta llegar a la entrega de anteojos”, detalló. Lozano López exhortó a los alumnos a cuidar sus lentes ya que están destinados a favorecer su desempeño académico y aminorar el impacto económico de los padres, pues no hay un costo para ellos, por lo que se logra la permanencia de los alumnos en clase. Además de madres de familia y niños invitados, en la ceremonia estuvo Nicolás Quintero Russel, subdirector de Programas de Apoyo Educativo del SEE.