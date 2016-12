Habilitan Unidad Deportiva como albergue

TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- A raíz de las fuertes lluvias que se han registrado en la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom) habilitó la Unidad Deportiva Tijuana como albergue temporal para poder recibir a 200 personas en caso de ser necesario, que abandonen su hogar por las inclemencias del tiempo. El titular de Sedesom, Mario Osuna Jiménez, informó que hasta el momento no ha tenido que trasladar al albergue a ninguna persona; tiene conocimiento que una familia en la colonia Granjas Familiares dejó su hogar debido a una inundación de aguas negras pero se fueron con unos conocidos. Agregó que están en constante monitoreo y coordinación con Protección Civil, Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet), para recibir a los tijuanenses. “Estamos preparados ante cualquier situación ojalá que no pase a mayores pero en determinado momento que se requiera atender a una familia, estamos a la orden”, dijo. El albergue está habilitado con colchonetas, cobijas y alimento caliente para recibir a las personas que tengan que desalojar sus casas por indicaciones de Protección Civil Tijuana, ya que se esperan lluvias hasta el fin de semana. Por último, Osuna Jiménez aseguró que habrá guardia de personal de emergencias en Nochebuena y Navidad, por lo que recomendó a la población que en caso de no tener que hacer nada en la calle, no salga y en caso de una emergencia comunicarse al 911 para que sean atendidos a la brevedad posible.