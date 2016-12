Atenderán a discapacitados mentales

*.- Que estén en situación de calle ENSENADA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Regidores del 22 Ayuntamiento, analizan la conformación de mesas de trabajo en las que se analicen y propongan soluciones al problema de falta de atención y tratamiento a personas con discapacidad mental en situación de calle. La propuesta fue presentada por el edil Jorge Camargo Villa, quien explicó que la intención es integrar funcionarios de los tres órdenes de gobierno, instituciones u organismos de la sociedad civil, con el fin de que las propuestas que se deriven de ellas sean integradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. En su exposición de motivos, el edil dijo que la salud mental es un fenómeno complejo, sin embargo, en Ensenada, no hay políticas públicas ni programas para atender esta problemática y menos para la gente con situación de calle; por ello, es necesario ejecutar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable y su reinserción social. Camargo Villa explicó que los integrantes de la mesa de trabajo deberán aportar aspectos relevantes para apoyar a las personas en situación de calle. Propuso como integrantes al presidente municipal o a quien el designe, a representantes del sistema para en Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Desarrollo Social, Seguridad Pública y la Comisión de Derecho Humanos. Además, plantea la participación de incluir a los regidores de las comisiones de Desarrollo Social y Salud y Asistencia Social, mismas que analizan la propuesta. “El plan de acción se realizará en un plazo no mayor a 15 días naturales para no postergar los trabajo”, concluyó.