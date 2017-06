Kiko evade responder a Padilla

TIJUANA BC 4 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Que se defina “El mando único o mixto”, en el tema de inseguridad que prevalece en la entidad, afirmó el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, en torno a los señalamientos de los robo habitación que afectaron en días pasados, entre otros al diputado Bernardo Padilla. Es un tema –subrayó el mandatario estatal- que se tiene, está pendiente y hay que ser responsables, en el que apuntó en lo personal, no hacer responsable a ningún gobierno, ni siquiera al presidente de la república. Lo que se tiene que hacer, señaló, es seguir unidos, tomados de la mano, sociedad y gobierno y todos trabajar fuertemente para que los pendientes que se presenten, solucionarlos. Yo he estado muy preocupado –afirmó Kiko Vega- pero también activo, primero en provocar lo que sabemos perfectamente que nos viene afectando no nada más a Baja California, sino a nivel nacional. Que de una vez por todas se definan dijo para concluir, “el mando único o mixto”; si hacemos equipo todos nosotros, gobiernos y sociedad, vamos a tener mejores resultados y no lamentarnos y echarnos culpas.