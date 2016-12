Torres Santillán no es militante del PAN

TIJUANA BC 21 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El aún regidor del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Luis Torres Santillán quien fue detenido por autoridades de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero el pasado lunes 19 de diciembre, no es militante del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que no los representa, declaró su presidente estatal, José Luis Ovando Patrón. En entrevista con AFN, dijo que Torres Santillán fue un invitado ciudadano a la planilla del presidente de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, al tener una trayectoria reconocida, ser un destacado empresario y hasta la revisión que realizaron no tenía ningún antecedente, vinculo o señalamiento por lo que le hicieron la invitación. “Aclarar es que no es un miembro del PAN, él no es militante del partido, el no representa al partido, es un invitado ciudadano”, aseguró. Señaló que no tiene los elementos suficientes para poder dar una opinión al respecto por lo que esperaría a que hubiera mayor información en el caso, dándole el beneficio de la duda, confiado en que pronto se esclarecerá el tema y que las instituciones validen si hay algo que perseguir. “Una payasada” privatización del agua Ovando Patrón consideró que es una “payasada de mal gusto” que algunas personas estén promoviendo o intentando creer a la gente que la “Ley del Agua” es para su privatización. “Quien hace esto es porque es un ignorante de la ley o porque lo hace de mala leche o de mala fe; el agua es un insumo propiedad de la nación, nadie puede privatizar el agua, es una tontería el que dice eso”, expresó. Afirmó que es una acción responsable, necesaria para transformar el sistema de agua y con ello poder acceder a recursos internacionales e nacionales para brindar el servicio a la ciudadanía, atendiendo una realidad de sequía severa que se vive en el país. Por último, indicó que este no es un acto popular sino un acto de responsabilidad política, por lo que los diputados del PAN están siendo responsables en acompañar al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid en dicho esfuerzo.