Estima innecesario que renegocien el TLC

*.- El sector agroalimentario del país no ve alguna razón para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan). CIUDAD DE MÉXICO 6 DE JUNIO DE 2016 (El Vigía).- Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo en entrevista que hubieran preferido mantenerlo como se tiene hasta ahora. "Si Trump no hubiera denunciado este tema, nosotros nos hubiéramos quedado como estábamos. En lo que refiere al sector agroalimentario, nosotros estamos bien como estamos", afirmó de la Vega. La balanza comercial de México con Estados Unidos, en lo que refiere a los productos agropecuarios, ha mejorado, pues en 2016 fue de 4 mil 857 millones de dólares, pero en el 2000 el saldo fue negativo al llegar a los mil 318 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de ese país. Así que en primera instancia el sector hubiera preferido que se mantuviera el Tratado, pero ahora que se revisará, es necesario perfeccionarlo y mejorar algunos aspectos actuales, comentó. Destacó que en la industria agroalimentaria ambos países son complementarios, por lo que se necesita uno al otro e insistió en que el sector no será moneda de cambio. "No somos una fuente de conflicto, pero no vamos a ser moneda de cambio por beneficiar otro sector", afirmó. Mencionó que por ahora, ante este nuevo cambio, lo que se tiene es un escenario de incertidumbre y recordó que será hasta el 17 de agosto cuando inicien las negociaciones.