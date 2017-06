Incidentes en jornada electoral 2017

CIUDAD DE MÉXICO 4 DE JUNIO DE 2017 (La Silla Rota).- La jornada electoral de este domingo, para la elección de 238 cargos públicos en cuatro estados del país arrancó con diversos incidentes; desde la desaparición de operadores, atentados a cantidades y cabezas de cerdo en las instalaciones de partidos políticos. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se han recibido 176 reportes vía telefónica, de las cuales 75 corresponden a las cuatro entidades donde se llevan a cabo las elecciones: Edomex 28, Veracruz 28, Coahuila 16 y Nayarit 3. En La Silla Rota te mostramos un recuento de los sucesos que han marcado este 4 de junio, día de elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Edomex Desde el sábado, se tuvo el reporte de que en las instalaciones de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tlalnepantla e Ixtapaluca, más de una decena de cabezas de cerdo ensangrentadas. A un lado de los pedazos de carne se encontraron mensajes intimidatorios y listas de personas con nombres y direcciones. Por otra parte, desde las primeras horas de este domingo, el secretario de Gobierno del Estado de México confirmó la desaparición de dos líderes de Morena. Aseguró que trabajan en coordinación con la Comisión de Seguridad Ciudadana para dar con su paradero. Se trata de Oscar Juárez Cárdenas, coordinador de Morena en Atlacomulco; y otro representante del partido en la zona norte, del cual no se difundió su nombre. De igual manera, la Fepade informó la detención de dos autobuses que pretendían trasladar a personas de la Ciudad de México a los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl. Los choferes de dichos camiones de turista, declararon que el operativo contemplaba más de 70 vehículos para ´acarrear´ personas a las urnas. Sin embargo, la Fepade no dio detalles sobre el partido político para el que operaban. Asimismo, circuló en redes sociales y medios de comunicación, las fotografías y videos de elementos de las diferentes corporaciones policiacas de Edomex, haciendo filas en las casillas electorales para emitir su voto. El formarse en las urnas con uniforme de policía, militar o cualquiera otra dependencia de seguridad, es un delito contemplado por la Ley Electoral. Circuló también la denuncia de urnas en el municipio de Ecatepec, por parte de sujetos armados; sin embargo, la Fepade no se ha pronunciado al respecto. Veracruz La jornada electoral en este estado inició con atentados a tres candidatos a la alcaldía de sus municipios, con arma de fuego y detenciones arbitrarias. La casa y el automóvil de Lorena Piñón, candidata por el PRI y PVEM en San Rafael, fueron baleadas este domingo por la madrugada. De igual manera, elementos de seguridad detuvieron sin motivo alguno al hijo del candidato Enresto Balfrén Gonzáles, aspirante a la alcaldía de Álamo, por el PRI y PVEM. Se reportó también, por parte de simpatizantes del abanderado del PAN-PRD, Ernesto Torruco Vera, la presencia de personas armadas a las afueras de su domicilio en Agua Dulce. La Fepade dio a conocer la detención de siete personas en el municipio de Tlacotalpan, que portaban cuchillos y palos a los alrededores de las diferentes casillas electorales, con el fin de intimidar a los ciudadanos. Coahuila El primer incidente reportado en este estado fue la denuncia del candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme sobre un sabotaje a su línea telefónica. El aspirante a titular del poder Ejecutivo en Coahuila, aseguró que las comunicaciones, de él y algunos de sus colaboradores fueron interceptadas, por lo que interpusieron las denuncias correspondientes. Por otra parte la candidata a regidora por el PRI en el municipio de Múzquiz sufrió un atentado contra parte de su patrimonio, al encontrar su vehículo calcinado a las afueras de su domicilio. La actual presidenta del comité municipal del tricolor condenó este tipo de acciones y exigió a las autoridades dar con los responsables. Además, la Fepade detuvo a dos personas con 34 mil pesos en efectivo, los cuales utilizarían para comprar votos a favor de un partido político, del cual no dieron a conocer el nombre. En total, son cinco los arrestados por diferentes delitos electorales cometidos en los municipios coahuilenses. Nayarit A primeras horas del día, circuló en redes sociales y medios de comunicación, las imágenes de dos escuelas en el municipio de Tepic, donde se instalarían las casillas electorales, las cuales fueron cerradas. Las puertas de estas instalaciones se encontraban soldadas con metal, para impedir que se lograra colocar las urnas. En las fotografías se puede ver a los funcionarios de casilla afuera de ambos lugares, sin poder hacer nada ante la clausura de los edificios. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Por otra parte, se dio a conocer la detención de una persona, por elementos de Fepade, tras portar un paquete con credenciales de elector.