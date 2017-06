Miranda no tiene credencial para votar

CIUDAD DE MÉXICO 4 DE MAYO DE 2017 (SDPnoticias).- “No puedo votar”, dijo el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a un asistente al intentar emitir su sufragio en la ciudad mexiquense de Toluca. Acompañado por dos menores de edad y un asistente identificado como "Rafa", Luis Enrique Miranda Nava acudió a la casilla ubicada en la colonia Electricistas para cumplir con el deber cívico democrático. Para sus sorpresa, personal de la casilla le indicó que no aparecía en la lista nominal y que su credencial electoral no estaba vigente como consta en el siguiente video publicado en redes sociales. Así reaccionó el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, al no poder votar en el Estado de México. pic.twitter.com/myM7N3zwip — Reforma Nacional (@reformanacional) June 4, 2017