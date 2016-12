Los hechos que marcaron diciembre

*.- Renuncia de Carstens, el gasolinazo y la explosión de Tultepec CIUDAD DE MÉXICO 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (La Silla Rota).- La escasez de combustible en el estado obligó a 20 empresarios gasolineros a mantener en cierre total las estaciones de servicio; ante la crisis de energéticos, los gasolineros se trasladaron al Centro de Abastecimiento de Pemex de la región, que se ubica Querétaro, para exigir el suministro de hidrocarburos, pero sólo encontraron hermetismo de la administración de la empresa estatal.



En el lugar se dieron cita 30 personas, quienes agrupan entre 60 y 70 gasolineras distribuidas en los 18 municipios queretanos y demarcaciones colindantes, para exigir a Pemex cumpla con el contrato de abastecimiento y ofrezca una explicación sobre la escasez de hidrocarburos.



En respuesta, Pemex les informó que se trabaja para resolver el problema de “desfase en el suministro de gasolina y diésel”; sin embargo, la administración de la empresa del Estado evitó fijar una fecha límite para regularizar la situación, comunicó Juan Jesús Vargas, gerente del grupo gasolinero Galindas.



El empresario informó que los gasolineros propusieron adquirir el combustible a precio del 1 de enero, aunque signifique pérdidas, no obstante, Pemex no contestó la propuesta.



"Nosotros estamos dispuestos a pagar el combustible con los nuevos precios, aunque para nosotros esto representa pérdidas, lo importante para los gasolineras en este momento es mantener a nuestros clientes. Nosotros queremos que la ciudadanía entienda que no es cuestión de nosotros, nosotros sí queremos surtirles, el único problema es que no tenemos combustible, porque Pemex no surte".



Operativo Profeco Ante la falta de combustible en las estaciones de servicio en el estado de Querétaro, la Profeco reforzó su operativo gasolineras para verificar que en las estaciones de servicio se vendan litros de a litro.



A pesar de la contingencia, la delegada de Profeco en Querétaro, Dalia Garrido Rubio, comunicó que no se tuvo conocimiento de irregularidades en los centros de distribución de hidrocarburos.



"Estamos con operativos de vigilancia y presencia en gasolineras, con la difusión de los derechos de los consumidores y vigilando se vendan litros completos. Estamos con presencia en las estaciones de servicio para evitar desabasto injustificado de combustible".