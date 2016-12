El 2016 fue amargo: encuesta

*.- Para 7 de cada 10 mexicanos CIUDAD DE MÉXICO 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (La Silla Rota).- Las malas noticias son el signo de 2016, un “mal año” para 7 de cada diez mexicanos y del cual 68 de cada cien dicen que les deja un mal sabor de boca debido a la mala situación económica, la mala actuación de los políticos en México y de pilón la elección de Donald Trump en Estados Unidos.



El cúmulo de malas nuevas, de acuerdo con lo dicho por 600 ciudadanos a Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), ha golpeado el ánimo de la gente y 55.6% lamenta que el país se encuentre estancado, peor aún 30.7% señala que se estancó y solo 11.7% optimista cree que avanza.



Lo peor del 2016, de acuerdo con la opinión de 23.5% de las personas tiene que ver con la mala situación económica, 17.4% opina que lo más malo es la actuación del gobierno, 15.4% ve lamentable la elección de Trump y 9.9% la actualidad de México en general.



A la hora de enjuiciar a los políticos mexicanos, 36.5% considera que el peor de 2016 fue el presidente Enrique Peña Nieto, seguido por Javier Duarte con 16.5% de las malas consideraciones. 9.1% deja en claro que no hay uno bueno y 18.1% no sabe cuál fue el más malo, pero 4.2% habló de Andrés Manuel López Obrador y 1.3% de Trump.



En el otro lado de la moneda, sobre el mejor político, 39 de cada cien personas consultadas telefónicamente por GCE dijeron que no hay ninguno que valga la pena y 22 no tienen idea de cuál fue el bueno.



Pocos son los mexicanos que encuentran un político bueno, 7.2 cree que el mejor es López Obrador, 5.6 mencionó a Rafael Moreno Valle, 3.4 a Peña Nieto.



Para 20.6% de la sociedad cree que el mejor partido de 2016 es Acción Nacional, 10.5% cree que es el Revolucionario Institucional, 8.8 avala a Morena, 3.6 al de la Revolución Democrática y del resto habla bien muy poca gente. 40% de la gente señala que no hay un solo partido que se salve de la hoguera, considera malos a todos. 8.2 no sabe.



El PRI es el campeón en mala imagen, 52 de cada cien ciudadanos dicen que es el peor partido de 2016, mal también les va al resto, pero con más opiniones negativas, de las cuales el PRD capta 8 de cada centenar, el PAN 7, Morena 6, Verde 2, PT 2. Hablan mal de todos 10 de cada ciento de encuestados telefónicamente.



La esperanza muere al último, dice el dicho, quizá por ello 48.4% de la gente consultada por Gabinete por todo México dice que 2017 será un año mejor, pero hay 29.2% de pesimistas que esperan que todo empeore, y 18.4% también andan por el camino del pesimismo y dicen que será igual.



Una cuarta parte de los entrevistados por GCE dice que para 2017 se debe dar prioridad a la seguridad, 19.1% cree que hay que enfocarse también en economía, 16.7% ve como urgente atender la educación, 6.9% indica que merece más atención el empleo y 6.2% la forma de gobernar.