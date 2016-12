Se deslindan de la quema paquetería del PAN

Joel F. Gálvez Vivar

Karol Joseph Gálvez López OAXACA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.- Juan Iván Mendoza Reyes, diputado estatal plurinominal y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura del Estado, y la aspirante a la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del albiazul, Antonia Natividad Díaz Jiménez, se deslindaron en conferencia de prensa, de los actos vandálicos ocurridos la mañana de ayer miércoles 21 del actual, al incendiarse la sede de este instituto político. Mendoza Reyes y Díaz Jiménez, de manera uniforme aseguraron que ellos no tuvieron nada que ver con los actos vandálicos propios de delincuentes, al tiempo que reprobaron la actitud de las autoridades municipales, al dejar en libertad a los detenidos por estos presuntos hechos, plenamente identificados como Maribel López Villatoro, Raúl Aquino Villatoro, además José Antonio Herrera, síndico electo del conurbano municipio citadino de Santa Cruz Xoxocotlán. Mendoza Reyes, reveló que los Villatoro están relacionados familiarmente con el excandidato a la alcaldía de San Pedro Tapanatepec, región del itsmo oaxaqueño, Humberto López Parrazales, y que presuntamente son seguidores del candidato opositor Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, a quien acusó de ser el autor intelectual de la quema de paquetería electoral. ‘En el PAN no actuamos con violencia y quien considere que esta es la forma de dirimir los problemas está equivocado’, acotó. ‘En una evidente actitud de temor porque en el conteo los votos se le estaban revirtiendo los resultados que aseguraba tener, y se abría la posibilidad de una segunda vuelta entre él y Naty Díaz, Luis de Guadalupe y su equipo determinaron quemar las urnas’, acusó Mendoza Reyes. En tanto Antonia Natividad se deslindó de los hechos, luego de que el candidato Martínez Ramírez la acusara de ser la causante de los daños a uno de los edificios del organismo político. ´Lamento mucho los actos de violencia. Exijo que se investigue lo sucedido porque en mi caso nunca ha habido gente vigilando las puertas del partido, ya que siempre confié en los integrantes de la Comisión Electoral Organizadora del proceso y del Comité Directivo Estatal, donde hay gente panista y no delincuentes’, puntualizó. Finalmente anunció que procederá por las vías institucionales de Acción Nacional, por las irregularidades registradas.