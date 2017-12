Aumento al agua es ilegal: Canacintra

ENSENADA BC 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- La propuesta de incremento del 23 por ciento a la tarifa comercial e industrial del agua es ilegal de origen y refleja una actitud revanchista en contra de la iniciativa privada por no seguirle el juego a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Ensenada, Jorge Eduardo Cortés Ríos. Explicó que el pasado 30 de noviembre se llevó a cabo una reunión entre representantes de la CESPE y del sector privado, encabezados por los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Canacintra. Ahí les fueron presentados dos escenarios para el incremento de las tarifas: uno de hasta el 99 por ciento para las tarifas domésticas y otra del 23 por ciento en forma universal para tomas domiciliarias, comerciales e industriales, siendo éste último aceptado por los presentes. Sin embargo, indicó, al momento de presentar los presupuestos del 2018 al Congreso del Estado, el gobierno estatal propuso realizar ese incremento únicamente a los sectores comerciales e industriales, sin tocar para nada la doméstica en ninguna de sus escalas o niveles de consumo. Con ello, dijo, se dejan ver intenciones políticas frente a los procesos electorales que se avecinan durante este 2018, es decir, no quieren quedar mal con los electores a costa de restarle viabilidad financiera a la paraestatal. Cortés Ríos aseguró que la Canacintra no aceptará los incrementos a las tarifas domésticas y comerciales, mientras no estén debidamente justificados y la paraestatal no explique qué está haciendo para mejorar su eficiencia y productividad. En ese sentido hizo un llamado a los diputados Rocío López Gorozave, Claudia Agatón y Alejandro Arregui, para que no aprueben el aumento a las tarifas, porque no están debidamente justificadas y la propuesta que les hicieron llegar no es la que aprobó y por lo tanto es ilegal.