Seguridad Pública pide más presupuesto

ENSENADA BC 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Faisal Díaz Nassif, tomó la palabra en la sesión de Cabildo que se realizó hoy, para señalar que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) carece de recursos humanos, materiales y tecnológicos para prevenir y combatir la delincuencia que se ha incrementado en el municipio durante este año. “El comité se encuentra muy preocupado por la gran inseguridad que afecta a nuestro Municipio, lo que ocurre ante la falta de interés y voluntad política del gobierno federal y estatal por solucionar este gran problema, tal vez no esté en sus manos, pero lo que concierne a la DSPM si es de su competencia”, resaltó. Díaz Nassif exhortó al Presidente Municipal, Marco Novelo e integrantes del Cabildo, para que hagan una revisión exhaustiva del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018 y se reduzcan gastos en áreas no prioritarias y que los remanentes de estos ajustes se destinen a la DSPM y solicitó que se autorice la reingeniería presupuestal en el ejercicio 2018, para que se puedan incrementar en 20 por ciento las plazas y la contratación de personal policíaco. Asimismo, pidió que se realice un diagnóstico inmediato que determine las necesidades de la policía municipal en recursos humanos, materiales y tecnológicos, ante el crecimiento de la población y el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). “La sociedad ensenadense ya no quiere excusas ni justificaciones, quiere resultados, es necesario dotar de los elementos necesarios, actualmente la corporación cuenta con alrededor de 845 elementos, cuando por estándar debemos de tener 300 por cada 100 mil habitantes, lo cual nos pone en un déficit del 48 por ciento”, señaló. El Presidente del Comité puntualizó que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), no debe ser un pretexto para no dar resultados, argumentando que los delincuentes salen a las pocas semanas de haber sido aprehendidos. “Actualmente se está trabajando en un plan estratégico de seguridad pública, pero también se requiere de un plan presupuestal para que se logre, el área administrativa de seguridad pública debería ya tener este presupuesto, al gobierno se le ha dado tiempo y recursos para preparar a su policía, que no sea administrado es responsabilidad única y exclusivamente de quien nos gobierna”, indicó. También planteó que la policía sea certificada por tarea y así se tenga un desempeño más eficiente de la corporación y que se transparente el uso del recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). “En administraciones pasadas ni siquiera se repusieron policías que se habrían jubilado, por lo cual en estos años que ha crecido el Municipio de Ensenada, la corporación policíaca ha decrecido, tenemos que hacer un gran esfuerzo para dotar a la corporación de los elementos necesarios”, concluyó.