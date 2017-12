CONCAAM combatirá dictamen 95

TIJUANA BC 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).-Un grupo de abogados está generando un estudio que pretende demostrar la inviabilidad financiera y jurídica del dictamen 95 aprobado de forma polémica en el Congreso del Estado, y que pretende asegurar mediante un Fideicomiso el pago a la empresa que se encargue de operar la desaladora que se construirá en Playas de Rosarito. Carlos Atilano Peña, titular del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), externó que con esa iniciativa se endeuda al Estado durante por lo menos 37 años, violando la Ley Federal de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, que restringe la forma en que se procedió al interior del órgano legislativo. En su opinión, el dictamen debe ser rechazado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que se incumple con las normas de orden financiero, convirtiendo a Baja California en la entidad más endeudada del país. Desde el punto de vista del también integrante de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), debe haber responsabilidad para los legisladores que aprobaron el dictamen. Se espera que en los próximos días el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández, presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Hay responsabilidades muy fuertes para todos aquellos que intervinieron en la confección y aprobación de esta Ley. Yo no me explico cómo un día antes sesionaron a las tres de la mañana y no se tomaron el tiempo para decir que iban a sesionar a los ocho de la mañana”, dijo. Para el abogado hubo una “maniobra política muy perversa”, en la que algunos diputados del PRI fueron a sesionar para que hubiera quórum, aunque luego votaran en contra sin afectar el resultado de la votación. Es decir, el hecho de estar ahí cumplió los objetivos de la fracción del PAN. Actualmente se planea impugnar el dictamen. “(los diputados) No han entendido el grave daño que le hacen a las finanzas públicas del Estado”, agregó.