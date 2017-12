Deben retomar declaratoria de alerta de género

*.- Esquemas efectivos de protección a mujeres, piden abogados TIJUANA BC 5 DE DICIEMBRE DE 2017(AFN).- Debido al creciente número de homicidios de mujeres, en la ciudad debe retomarse el proyecto para declaratoria alerta de género, afirmó hoy Anabel Flores, Presidenta del Instituto para el Fortalecimiento del Municipalismo y el Desarrollo Integral de los Gobiernos Locales. Sin embargo, puntualizó que aunque no se tenga la altera, es responsabilidad de todas las Secretarías de Seguridad Pública del país, tener dentro de sus planes de trabajo consideraciones hacia las mujeres de manera permanente y no por una obligación. Anabel Flores abordó el tema de género ante integrantes del Colegio de Abogados de Tijuana, quienes se solidarizaron con dicha postura. El presidente de la agrupación, Rafael Cruz Manjarrez, coincidió en la necesidad de que las autoridades de seguridad pública tengan programas más efectivos para la protección de la mujer, pues este género está más expuesto a diferentes delitos. “La Alerta de Género es un tema al que no debemos tenerle miedo, es una temática a la que no deberían de verla solo desde el ámbito político como se está viendo en la actualidad, sino debe de abordarse desde todos los aspectos y ver qué efecto tendría”, señaló la presidenta del Instituto. Afirmó que el considerarse una Alerta de Género no solamente implica rescatar la parte relativa a los derechos de las mujeres en un territorio o en una ciudad, sino ver la afectación colateral que se pudiera dar entre todos los sectores de la población. A nivel nacional son muchos los municipios donde se han detectado casos de asesinatos en contra de mujeres y las autoridades han “tocado la puerta” al Gobierno Federal para se declare la Alerta de Género, misma que representa un mecanismo de protección para el sector femenino. Paralelamente consideró importante que se haga un trabajo minucioso y responsable para atender los casos de homicidios de mujeres, a fin de determinar si estos encuadran en la categoría de feminicidio, a fin de actuar en consecuencia.