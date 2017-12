Falta transparencia en la administración

TIJUANA BC 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- Prevaleció una falta de transparencia al cierre del primer año de la actual administración municipal, que repercute en situaciones como la licitación de las luminarias, pues el manejo poco claro provocó que varias empresas hayan desistido de participar en el proceso, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (AMIC BC), Víctor Manuel Escobar Sánchez. Existe la idea de que el ganador de la obra fue designado antes de que la convocatoria se lanzara indicó el presidente de los ingenieros, que el organismo que preside se ha visto golpeado por el gobierno, que ya no le da contratos de obras públicas como anteriormente lo hacía, pues en la actualidad prefiere dárselos a extranjeros. Dijo que al no elevar la voz en protesta por este tipo de decisiones, se hace difícil que se dé un “empuje” con otros grupos, tal como se ha dado con otros colegios, como el de Ingenieros, quienes expresaron sus opiniones en contra del “Nodo Express” y al no hacerlo de forma técnica se obtuvo el resultado actual. Escobar Sánchez expresó que las asociaciones civiles se han convertido en la voz del pueblo en estos tiempos, pero a su vez son instrumentos para el gobierno, que usan estos organismos para acercarse a los ciudadanos en temporada electoral, y realizar actos de corrupción. Dijo que para cambiar esta situación es necesario transparentar todo tipo de asociaciones y educar a los ciudadanos. En otro orden de ideas la AMIC BC organizó una conferencia magistral que contó con la presencia de tres expositores que hablaron sobre temas de pensiones, IVA y registro público. En cuanto al tema del IVA, comentó que hay muchas empresas que al subcontratar constructoras dicen que están exentos de pago del IVA, pero al final resulta que no, y se refleja una carga del 8.75 para estas empresas. En cuestión de fondos y pensiones, Escobar Sánchez expresó que todos deben estar enterados, debido a que “si no ahorras pues tu vejez, va estar mucho más complicada”. En el caso del Registro Público, comentó que es necesario que se modernice y digitalice debido a que son muchos casos de fraudes y de malos manejos, tanto en el Registro como en las notarías Durante el encuentro la presidenta del Colegio de Profesionistas y Juristas en Derecho, Mirna Cosío Hernández, presentó el tema “Las pensiones en México y sus reformas”; el director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), José Antonio Araiza Regalado, dio la charla “Avances del RPPC”. Además el expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP BC), Juan Manuel Hernández Brito, habló sobre “Estrategias del IVA para constructoras de casa habitación y desarrollo inmobiliarios”.