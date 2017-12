Multas a quien no informe: Itaipbc

TIJUANA BC 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- A partir del primero de enero, todos los Sujetos Obligados que no hayan realizado la carga de información en sus respectivos portales de internet, se harán acreedores a multas que van de los diez mil a los cien mil pesos, por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC). Lo anterior lo informó Ellba Manoella Estudillo Osuna, Comisionada Propietaria del Instituto, durante su participación en la reunión del Grupo 21, quien resaltó que a partir de enero comenzarán a realizar las verificaciones de portales y plataformas de todos los Sujetos Obligados, a fin de evaluar el cumplimiento de los requerimientos de la ley, y propiciar su observancia. Hizo notar, que si un ciudadano denuncia la falta de publicación de información y se da el dictamen o la resolución de una verificación donde se identificaron 50 o 100 omisiones, a los Sujetos Obligados se les dará 20 días para que cumplan, de no hacerlo, tienen 5 días de plazo al superior jerárquico para que cumpla con las recomendaciones derivadas de la verificación del Órgano Garante, y en el caso de no cumplir, se multará a todos los servidores públicos que fueron omisos en acatar las recomendaciones. Elba Estudillo resaltó que a lo largo del 2017 fueron los nuevos Sujetos Obligados, como son los Partidos Políticos y Sindicatos, quienes comenzaron a sumarse a cumplir con los requerimientos de la ley de transparencia, ya que anteriormente, por desconocimiento, no tenían la conciencia de estas obligaciones; este año se logró establecer el diálogo con ellos. A lo largo del 2017, precisó, hubo alrededor de 500 Recursos de Revisión, en su mayoría, para los cinco municipios del estado, de entre los cuales el Ayuntamiento de Tijuana fue el que más tuvo, esto al señalar que los Recursos de Revisión son resultado de la inconformidad de un ciudadano que solicitó información a los Sujetos Obligados, y estos le dieron una respuesta negativa o poco fundamentada y parcial. En cuanto a las Solicitudes de Acceso a la información, dijo, son un indicador positivo si lo vemos desde el punto de vista de la participación de la gente; el derecho al acceso a la información se tiene que ver como algo bueno, y no solo los académicos y reporteros tendrían que presentar estas solicitudes sino cualquier ciudadano que quiera saber que está pasando en el gobierno debería presentar una solicitud, aunque los recursos de revisión no son necesariamente buenos”, destacó. Estudillo indicó para concluir, que para el 2018 trabajarán para comenzar con el gobierno abierto y desarrollarán proyectos donde se involucre a la sociedad civil con el gobierno para ya no solamente ser un organismo que verifica los portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones, sino que también genere mecanismos de participación y de relación de información, “es decir, si se tiene información en un portal cómo hacer para interactuar con la información.