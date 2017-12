Espera Mancera se concrete Frente

CIUDAD DE MÉXICO 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (La Silla Rota).- Miguel Ángel Mancera afirmó que la decisión de salir del Gobierno de la CDMX quedaría para la próxima semana, pues aún debe analizar qué métodos o estrategias se definen en el Frente Ciudadano por México para elegir al candidato presidencial. Ante varias preguntas de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, sobre si sería este viernes que renunciara a su cargo de Jefe de Gobierno, Mancera resaltó que esta decisión sigue pendiente, aunque aceptó están a "paso acelerado", pues el 14 de diciembre concluye el plazo para el registro de coaliciones El mandatario capitalino manifestó que lo ideal es que se construya al Frente, pero que si la decisión es ir sólo con el PRD, él estaría de acuerdo. Ya está planteado así sobre la mesa, ahora falta que se tomen decisiones, señaló. Se mostró contento por el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas del PRD, con las cuales acordó que él sería propuesto como candidato presidencial del Frente. Destacó que es un honor esta decisión, aunque comentó que también queda obligado a acompañar las decisiones que tome el PRD en las negociaciones. Indicó que por ahora seguirá atendiendo los asuntos de la Ciudad de México. Yo estaré tomando esta determinación para la siguiente semana, haré una valoración del método y estrategia, pero acompaño la decisión que tome el PRD, lanzó. Comentó que si en el Frente se escoge una elección abierta para el candidato estaría claro de participar, sin embargo, por lo tiempos no sería lo óptimo, dijo.

Hasta el día de ayer no había un método planteado por las dirigencias, comentó. Ha sido un trabajo quirúrgico, pues se tiene que ir construyendo el acuerdo de coalición, hay mucha gente que quisiera que no se consiguiera, apuntó. Por otra parte, aseguró que no sería la primera vez que arranque atrás en las encuestas de concretarse su candidatura presidencial.