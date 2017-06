Crean asociación binacional "Pro Ambiente"

TIJUANA BC 6 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Presidida por Humberto Jaramillo, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y siete empresarios de Tijuana y San Diego, la asociación binacional “Pro Ambiente” fue dada a conocer este día, la cual tendrá como objetivo observar, gestionar y proponer medidas para el cuidado del medio ambiente en la región. En entrevista, así lo dio a Carlos Gómez Flores, vice del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y presidente de la asociación Mundo Sustentable, quien destacó que fue conformada porque el tema del medio ambiente no solamente compete a los gobiernos, sino que incluye a la sociedad civil y el medio académico. Destacó que esta asociación tendrá la responsabilidad de poder gestionar ante el poder legislativo y los gobiernos local y estatal este tipo de situaciones como el desperdicio de aguas y la contaminación constante. Además de que podrán contribuir con aquellos grupos preocupados por temas como las desaladoras o los más serios de que se echa al mar los residuos que se manejan de otra manera, también en temas como el desperdicio del agua en las construcciones y demás. Esto, dijo, porque son situaciones que atentan contra la salud ambiental y la asociación va a tener el cuidado de que el ambiente para Tijuana permita una mejor calidad de vida para quienes aquí la habitan. En ese sentido, manifestó que se escucharon propuestas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para llevar a cabo estas acciones y aprovechar también los recursos que se tienen. Uno de estos, dijo, podría ser la energía eólica, la cual sería muy exitosa, porque es más económica su producción, también se podría aprovechar la energía solar, así los tijuanenses ahorrarían mucho dinero si hicieran una apuesta a ello. Los avances en el tema “son leves”, manifestó, sin embargo con esta asociación se va a permitir despertar el interés en los empresarios para invertir en ello. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para no dejar caer a Tijuana, porque es una ciudad única en América Latina, ya que tiene muchas condiciones que pocas ciudades tienen en el mundo.