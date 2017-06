Transportistas y "chocolates" contaminan más

TIJUANA BC 6 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Marcello Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Industria de la Tecnología (Canacintra), señaló este día que de acuerdo a los niveles de medición del medioambiente, los camiones del transporte público y los carros “chocolate” son los que más contaminan en la ciudad, situación que se debe a que no son verificados. En entrevista señaló que en sí el porcentaje de vehículos en general que no pasa la verificación ha disminuido de manera considerable, porque anteriormente había un 20% de los que reprobaban esta verificación, pero ahora están en el 5%, esto porque la gente ya está comprando vehículos nacionales nuevos. Destacó que estos últimos años se ha duplicado esa tendencia de adquirir autos nuevos, sin embargo, señaló que si se pretende reducir los índices de contaminación ambiental, se tiene que poner mayor énfasis en estas verificaciones, no solamente a que se obligue a que la ciudadanía las haga sino que las pasen. Agregó que además de se les debe exigir que lo hagan, porque al momento de hacerlo se les entrega un holograma y es muy fácil identificar quienes ya lo hicieron y quiénes no. En el caso de la industria que él representa, refirió que en ese sentido es la más regulada, ya que se les hace por parte del municipio, del estado y la federación, por lo tanto en los generadores de contaminación, a pesar de que la industria es la que más se mueve, es de los que menos contaminan. Sin embargo, Tijuana sigue siendo una de las ciudades más contaminadas en el país, y esta contaminación es en mayor parte provocada por los camiones del transporte público y los carros "chocolate”, que son quienes no lo realizan y son los más viejos en la ciudad. Pero es un tema sencillo, dijo, con el hecho de que se haga obligatoria la verificación se reducirán los contaminantes en la ciudad, tema que se ha venido discutiendo constantemente.