Proponen traer talento extranjero

TIJUANA BC 06 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Líderes empresariales de la ciudad pidieron al gobierno federal, facilitar la migración documentada a extranjeros que puedan aportar su talento al desarrollo económico de la zona, mediante un esquema de visas especiales para que los profesionistas de todas partes del mundo puedan permanecer y trabajar en el país. Esto ocurrió en un encuentro entre empresarios de la región con funcionarios federales, donde fue presentado el programa de Atracción de Talento a través del cual Baja California tendrá la oportunidad de atraer mayores empresas y retener al talento humano que no obtenga su residencia legal en la unión americana, explico David Mayagoitia, presidente de la asociación civil Desarrollo Industrial de Tijuana, DEITAC. Mayagoitia explicó que adicionalmente se trabajará sobre el tema corporativo, orientado a la facilitación del asentamiento de las empresas extranjeras en la república mexicana, dentro de ese contexto. A través de este esquema se atraerá a profesionales de lugares como la India, China, Pakistán, Alemania y de los países que no puedan ser albergados en Estados Unidos por la resistencia de dicho país derivado del tema administrativo, según el proyecto. Encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, dirigentes de diferentes organizaciones se reunieron con el Jefe del Sistema de Administración Tributaria, Osvaldo Santín; Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado; el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado; los Subsecretarios de la Secretaría de Economía Rogelio Garza y Juan Carlos Baker, titulares de Industria y Comercio y Comercio Exterior. A funcionarios del SAT plantearon la situación del comercio de autos usados y circunstancias de las nuevas reglas de comercio exterior para el despacho aduanero de vehículos, así como la simplificación de facturación a clientes de los negocios del sector, a fin de que no tenga que ser tan a detalle la descripción de las mercancías enajenadas al consumidor, evitando sanciones por errores involuntarios. Asimismo, la necesidad de incorporar al sector electrónico al programa de despachos en conjunto entre las Aduanas de México y Estados Unidos, específicamente en la exportación; y señalaron la falta de comunicación y capacitación del personal del Gobierno del Estado en identificar modelos de negocio en la Nube, lo cual ha generado pérdida de negocios de socios de CANIETI, pues los tiempos de respuesta ante aclaraciones son muy lentos y las soluciones ofrecidas no son viables. Al INAMI le informaron que llenado físico en la forma migratoria en el acceso peatonal y en vehículo es lento, además de que la forma migratoria únicamente está en español e inglés, y ya que existe un mercado asiático a nivel nacional y en particular en Tijuana que recibe más de 30 mil turistas asiáticos mensuales, es importante agregar a las formas migratorias el idioma mandarín, de igual manera expusieron el problema de la migración de centroamericanos a Tijuana. Entre otros temas, plantearon al Instituto Nacional de Emprendedores, la necesidad de que exista mayor simplificación y agilidad en la autorización de apoyos para emprendedores y pymes, así como el promover que los recortes presupuestales no afecten la canalización de apoyos al sector empresarial, diseñar programas de fortalecimiento competitivo del sector electrónico de BC, y apoyar en el impulso de las Industrias creativas BC - Subsegmento "multimedia y arte digital" y Tijuana Film & Food Festival.