Adeudan más de mil millones a Issstecali

ENSENADA BC 6 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali) Javier Meza López declaró que el 22 Ayuntamiento de Ensenada, adeuda más de mil millones de pesos a esa institución, reconoció la buena voluntad por dar solución del alcalde Marco Novelo Osuna. Durante su participación en el Foro de Ensenada Meza López recordó que ya se había planteado un esquema de pago durante la pasada administración municipal, tras la aprobación de la nueva Ley de Issstecali, por lo que se establecieron dos línea de crédito: una para pensiones y jubilaciones, y otra para conformar un fideicomiso para los ayuntamientos, excepto Tijuana que no tiene adeudos, mediante el cual se harían los pagos. Destacó que la actual administración del Ayuntamiento se ha mantenido vigente con los pagos de cuenta corriente, equivalentes a cuatro millones de pesos catorcenales, pero hay una deuda histórica en Ensenada que asciende a mil 035 millones de pesos. Señaló que con las recientes reformas a la Ley de Disciplina Financiera no se permite a las entidades públicas que adquieran créditos para pagar cuenta corriente, por lo que se busca conformar un fideicomisos en el que participarían los municipios de Ensenada, Rosarito, Tecate y Mexicali. “Para poder avanzar en ello se condicionó a los deudores a que aportaran por lo menos lo que corresponde al trabajador”, añadió. Recordó que para el caso de Ensenada se incrementó la deuda debido a que tuvieron que regresar (a particulares), un predio ubicado de Bajamar, con ese terreno (durante la administración de Pablo Alejo López Núñez 2007-2010), el Ayuntamiento de Ensenada cubrió parte del adeudo del municipio de Ensenada, que se elevó en alrededor de 122 millones de pesos (Juicio de Amparo Indirecto, radicado con el número de expediente 1263/2014-II-B). Javier Meza López, reconoció que el tema de las pensiones resulta complicado, pues de los siete mil millones de pesos que se reciben de presupuesto, el 63 por ciento se destinan a pensiones y jubilaciones. Explicó que por cada jubilado debe haber siete personas en activo que sustenten las aportaciones que se le hacen, pero en este momento sólo se tienen a tres en activo, aspecto que genera el déficit. Finalmente aclaró que Issstecali sólo es el conducto para brindar atención y realizar pagos, pero no son los que jubilan o pensionan, pues eso compete al patrón.