La gente tiene derecho a cambiar: Quiroz

TIJUANA BC 6 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Tener una segunda oportunidad y la posibilidad de cambiar el rumbo es un derecho que todas las personas tienen en el mundo, así lo consideró Tito Quiroz, músico y conferencista que obtuvo el Premio Nacional a la Juventud en el 2015, en la categoría Compromiso Social, por todo el trabajo que ha desarrollado en centros de reinserción social y otros espacios. En entrevista previa a la conferencia que compartió en la Universidad de las Californias Internacional (UDCI), el joven originario de Ensenada, refirió que él aprendió a "salir del hoyo" gracias a "cinco regalos" que obtuvo en su vida después de haber sufrido tanto y haber pasado por tantas cosas como la enfermedad de su padre, quién tenía cáncer. Esos cinco elementos, dijo, son el tiempo, el recurso no renovable más importante que tenemos; los sueños, porque son gratis y uno tiene que soñar hasta la locura; la esperanza, porque no es verdad que muere al último; la fe, porque es la certeza que no puedes ver pero la puedes alcanzar; y sobre todo la identidad, para saber quiénes somos y no avergonzarse de ello. Así, destacó que con esto los jóvenes y las personas pueden cambiar, además con aspectos como el amor y la empatía, porque a través de su experiencia, dijo, ha aprendido que aunque las personas en la cárcel saben que hicieron algo malo, no cambian con las críticas constantes, sino con el amor y el hecho de pasar tiempo con ellos, de escucharlos. Para ello, manifestó que lo primero que deben dejar de hacer las personas es el hecho de señalar y dejar de lado los complejos que nos dividen, porque no importan, ya que al final de cuentas todos somos seres humanos y vivimos en una libertad de expresión e identidad, y así todos podemos ser amigos aunque pensemos diferente. Sobre la conferencia, el joven ensenadense compartió parte de la experiencia que ha tenido después de ser ganador del premio, las situaciones que ha pasado y todas las cosas que han venido, como el hecho de haber sido criticado al hacer llorar al presidente Enrique Peña Nieto durante la premiación, o haber enfrentado un secuestro y tres intentos de asesinato por compartir la conferencia que lleva a cabo. Esto, porque cargada de humor, realiza una pujante crítica hacia el sistema político y social en el que vivimos, precisando datos certeros que han hecho mella en la vida de los mexicanos, pero sobre todo porque en ellas confiesa sin temor su pasión por Cristo y la palabra de Dios. El problema de esto, dijo, es que no a muchos les agrada la sinceridad y la libertad de expresión, por ello parte del objetivo que tiene con estas conferencias es que los jóvenes conozcan su derecho de identidad, expresión y libertad, para que se levanten y hablen, y que no se queden callados.