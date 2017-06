Cierran negocios turísticos por inseguridad

ENSENADA BC 6 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Jorge Menchaca Sinencio presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada declaró que aproximadamente 20 negocios han cerrado sus puertas este año debido a problemas de robos, narcomenudeo, falta de alumbrado público y personas insistentes que buscan atraer a los turistas a sus negocios conocidos como “jaladores”. Indicó que ante esta situación la Canaco programó una reunión con el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Emilio Camarena, y con la directora de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Rebeca Mungaray Lagarda, para solicitarles que se tomen medidas respecto a estos problemas y dijo que el sector empresarial está haciendo un esfuerzo junto con al DSPM para proveer de cuatro o cinco cámaras de vigilancia. “La semana pasada, tristemente, un turista se enfrentó a golpes con un jalador. Ambos terminaron detenidos. Creemos que tiene que haber un orden, no es posible que vayas circulando por la calle Primera y no puedas avanzar porque te quieren forzar a entrar a un negocio a donde no quieres llegar”, lamentó. Señaló que existen dos robos por semana en la zona turística de este puerto, los delincuentes actúan principalmente en las noches y han recurrido a "novedosos” modos de operar "Se meten desde un negocio a otro, o ingresan por los techos. En un negocio de joyería, rociaron con extinguidores para que no aparezcan las huellas durante la investigación”, detalló. Menchaca Sinencio lamentó que gran parte de alumbrado público no funcione adecuadamente, lo que genera que los comerciantes, opten por contratar personal de seguridad privada y con esto incrementen sus costos de operación.