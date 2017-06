Sancionan a 234 unidades del transporte

TIJUANA BC 5 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Derivado de una serie de operativos realizados este fin de semana, la Dirección Municipal de Transporte sancionó a 234 unidades del servicio público por distintas faltas al reglamento. De acuerdo al Director del transporte, Javier Salas Espinoza comentó que en el operativo participaron 35 elementos de la dirección a su cargo así como de ocho elementos de seguridad pública. Como resultados, agregó, se remolcaron a once unidades que no contaban con permiso o concesión donde las multas son de 500 a 700 salarios mínimos. Además se infraccionaron 181 unidades por no reunir condiciones de imagen, ventanillas estrelladas. También fueron puestos fuera de servicio 42 vehículos por no acudir a revisión mecánica, vistos buenos vencidos y pólizas de seguro vencidas, que arrojaron un total de 234 unidades sancionadas solo este fin se semana.